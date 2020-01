Trocou Ana Maria? Louro José aparece na bancada de Palmirinha

A internet está especulando uma possível saída de Louro José do Mais Você, programa em que ele é companheiro de Ana Maria Braga há 21 anos. Isso tudo porque Vovó Palmirinha publicou uma foto ao lado do louro nesta segunda-feira, 20.

"Olha quem tá dividindo a bancada da cozinha comigo... #vemnovidades", escreveu ela, que comanda seu programa de culinária no canal pago Fox Life. Louro José, que tem conta no Twitter, se posicionou sobre os comentários dos internautas: Gente, isso tá muito engraçado. Vocês tão muito curiosos... eu só digo que vem coisa boa por aí. Logo mais eu conto".

Ana Maria Braga, para completar a ansiedade dos telespectadores e fãs de todo o Brasil, também se pronunciou por meio de seu Instagram nesta segunda. "A vida me ensinou que o bom é dividir as amizades! O importante é o que a gente sente um pelo outro. Louro José está com Ana Maria desde o seu tempo na RecordTV e migrou com ela para a TV Globo.

Matéria publicada originalmente em O Povo