TRT prorroga prazo para inscrição concurso que tem salários a partir de R$ 7 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia) prorrogou as inscrições do processo seletivo até as 14 horas do dia 17.10 para os concursos para Analista Judiciário, com salários a partir de R$ 12.455,30 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) e Técnico Judiciário, com remuneração a partir de R$ 7.591,37 .



O valor da inscrição é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para os cargos de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades e R$ 110,00 (cento e dez reais) para os cargos de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades. Vale lembrar que a Fundação Carlos Chagas (FCC)é a responsável pelo certame (https://www.concursosfcc.com.br/concursos/trt5r122/index.html).



O processo de escolha será feito através da aplicação de prova objetiva e prova discursiva-redação, previstas para o dia 04 de dezembro. Apenas para os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, haverá prova prática com o teste de aptidão física.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Salvador, pela manhã, para o cargo de Técnico Judiciário, e à tarde, para o cargo de Analista Judiciário. O tempo máximo para conclusão das provas é de quatro horas e trinta minutos.



O concurso público será válido por dois anos, a contar da data de publicação da homologação do seu resultado final. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, apenas uma vez, a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Outras informações sobre o concurso TRT BA podem ser acessadas no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas diretamente à banca organizadora pelo telefone (11) 3723-4388, das 10h às 16h, em dias úteis.