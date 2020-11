Trump diz que ganhou eleição e que vai à Suprema Corte para parar contagem de votos

Apesar de a contagem dos votos não ter terminado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou vitória durante pronunciamento na madrugada desta quarta-feira (4). Ele pediu que a contagem fosse interrompida e que vai recorrer à Suprema Corte para ter o pedido atendido. Acompanhe a apuração em tempo real aqui.

“Isso é uma fraude para o povo americano. Isso é uma vergonha para o nosso país. Estávamos nos preparando para vencer esta eleição. Por direito, vencemos esta eleição. Iremos para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Queremos que todas as votações parem", disse ainda o presidente, apesar de estar atrás do democrata Joe Biden nas projeções do colégio eleitoral até o momento.

"Francamente, nós vencemos esta eleição", disse Trump ao alegar que venceu em vários estados cruciais onde a apuração ainda estava em andamento.

As leis eleitorais dos EUA determinam que todos os votos devem ser contados. Mais votos precisam ser apurados neste ano do que no passado, devido à grande votação por correio em meio à pandemia do novo coronavírus.

Trump venceu nos estados-chave da Flórida, Ohio e Texas, afastando as esperanças de Biden de uma vitória decisiva no início da apuração, mas Biden disse que caminhava para vencer a eleição com vitórias em três estados da região do Cinturão da Ferrugem.