Tsunami? Que nada! A ameaça natural ao litoral da Bahia é outra

Você é daquele tipo que ama praia? Ficou com medo daquelas imagens da Cidade Baixa e outras faixas litorâneas de Salvador completamente inundadas pelo avanço da maré? Pois, saiba: esse perigo é real. E não é nenhum tsunami chegando.

A COP 26, passou e não sabemos se você prestou atenção, mas os danos do aquecimento global são quase irreversíveis. E muito disso pode respingar aqui, na Bahia, estado com o maior litoral do Brasil. Sim: em poucos anos, a sua praia pode sumir ou virar um amontoado de pedras.

No 27º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, ouvimos especialistas para entender o que é o aumento do nível dos oceanos e como isso pode afetar a Bahia. Pelas projeções atuais, em quantos anos podemos ter áreas inundadas na nossa costa?

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Porém, aqui vai um spoiler: o aumento do nível dos oceanos não é o maior perigo que corremos. Nem o tsunami, claro. A maior vilã é a erosão costeira, processo de degradação que você já deve ter presenciado em alguma praia baiana. Lembra da sua infância? A linha do mar não estava mais distante?

Afinal, por que a erosão costeira é o maior perigo? Por que ela está tão acelerada? Quais as regiões da Bahia que já precisam lidar com isso imediatamente? E mais: o que podemos fazer, junto ao Governo, para tentar segurar os danos?

Para o podcast, ouvimos Neca Marcovaldi, fundadora do Projeto Tamar. Além disso, ouvimos os professores de Geologia da UFBA, Guilherme Lessa e José Maria Landim Dominguez. Além disso, entrevistamos o professor João Wagner Alencar Castro, da UFRJ

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.