Tubarão é visto matando baleia pela primeira vez na história; veja vídeo

Pela primeira vez na história foi registrado um ataque de um tubarão branco a uma baleia jubarte. As imagens foram registradas por pesquisadores na costa da África do Sul.

"Sinceramente, não processei dentro dentro de mim o que exatamente foi este evento", disse à Newsweek o pesquisador Ryan Johnson, que gravou o evento superlativo por acidente . “Estamos falando de um dos maiores predadores do planeta atacando e matando uma das maiores espécies do mundo. É simplesmente fascinante que vivemos em um planeta que ainda pode nos surpreender com um encontro dessa magnitude. ”

No vídeo da luta (assista abaixo), o tubarão, que foi apelidado de Helen, morde a cauda da baleia juvenil - possivelmente buscando atingir uma veia para o mamífero sangrar até a morte - antes de colocar o peso na cabeça e arrastá-la para debaixo d'água, afogando-a com sucesso.

Esse método de matar baleias é inédito em grandes tubarões brancos, que sabem que o movimento os torna vulneráveis ​​a serem atingidos por um golpe brutal pelo rabo de uma jubarte adulta.

"Ouvi falar de orcas que atacam grandes baleias, mas sinceramente achei que estavam fora do alcance de grandes tubarões brancos", disse Johnson. "De tudo o que descobri, esse foi realmente o primeiro relatório verificado de um tubarão matando uma baleia viva com sucesso".

A baleia que Helen matou, no entanto, era jovem e foi deixada para trás por seu bando a caminho da Antártica, tornando-a um alvo mais vulnerável a esse ataque. Helen, percebendo que seu oponente era frágil e sozinha, conseguiu calcular que

poderia ter sucesso com uma ofensiva por afogamento. "[Esta] baleia ficou tão enfraquecida que deu ao tubarão a vantagem e, portanto, confiança para instigar o ataque", disse Johnson, que descreveu Helen como "grande e confiante".

Assista ao vídeo: