Tubarão no Porto da Barra? Banhistas são retirados após PM ver animal

Banhistas que estavam no Porto da Barra na tarde desta segunda-feira (28) foram retirados do mar por policiais militares após um animal, com características de um tubarão, ter sido avistado na área.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar do Batalhão de Policiamento Turístico (Bepetur) relatando ter visto um tubarão no mar da praia do Porto.

De acordo com o cabo Abade, o animal avistado era de grande porte. Um banhista também é mostrado nas imagens e reitera as informações apresentadas.

Segundo a assessoria da PM, policiais militares da unidade, que realizavam rondas na região do Porto da Barra, visualizaram um peixe grande e, por precaução, pediram aos banhistas que se afastassem da água.

Procurado, o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, que é responsável por esse trecho da praia, afirmou não ter registro da ocorrência.

Não há informações que confirmem que o animal era um tubarão, ou sobre nenhum tipo de ataque aos banhistas.