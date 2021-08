Tubulação rompida na Pituba deixa três bairros parcialmente sem água

Uma tubulação da Embasa se rompeu durante realização de obras na Avenida Magalhães Neto, em Salvador, na manhã desta terça-feira (24).

Por conta do problema, alguns imóveis em pontos da Pituba, Caminho das Árvores e Stiep tiveram o fornecimento de água suspenso de maneira temporária, informou a Embasa.

Funcionários da empresa trabalham no local para reparar todos os danos. A expectativa é que isso aconteça ainda na tarde de hoje. A interrupção não deve afetar imóveis que têm reserva suficiente para as necessidades do dia.

Uma equipe da Transalvador ordena o trânsito no local do incidente.