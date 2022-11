'Tudo fica muito desequilibrado', diz Bethânia sobre morte de Gal Costa

Caetano Veloso e Maria Bethânia definiram a amizade com Gal Costa como "amor da cabeça aos pés". Os irmãos concederam entrevista ao Fantástico, que foi exibida na noite desse domingo (13).

"A nossa história é amor da cabeça aos pés", disse Caetano, que foi ratificado pela irmã. Bethânia contou ainda como foi o primeiro encontro com a amiga. "Foi amor à primeira vista, eu me apaixonei na hora que eu conheci Gal. Primeiro que era soteropolitana, não era do interior lá do sertão nem de Santo Amaro. Então ela tinha todo um jeito diferente, era muito charmosa, muito quieta, sabida".

Caetano ressaltou o jeito mais quieto de Gal. "Ela não era uma pessoa da fala assim, o negócio dela era mais cantar e se mover", definiu.

Para eles, a perda de Gal é como uma mesa que tenta se equilibrar sem uma de suas pernas. "Eu falei pra Caetano assim, é como uma mesa estabilizada e tira uma perna. Desequilibra. Tudo fica muito desequilibrado. Bambeia. Até você entender, e o esforço a ser feito para que os três pés que restam se mantenham é muito grande, demora, não é rápido".

Gal era madrinha de Moreno Veloso, primogênito de Caetano e também de Preta, filha de Gilberto Gil.