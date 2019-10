Tudo o que se sabe sobre a greve de grupo da PM na Bahia

Desde que um grupo de policiais militares da Bahia anuciou uma greve por tempo indeterminado circulam informações desencontradas nas redes sociais sobre ataques em Salvador e falta de policiais nas ruas. O CORREIO fez um resumo sobre o que se sabe até a manhã desta quarta-feira (9).

Quem decretou greve?

Um grupo de policiais militares da Bahia decretou greve por tempo indeterminado em assembleia nesta terça-feira (8). O movimento é liderado pela Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra).

“A gente deu um prazo de cinco anos, período em que a gente está tentando conversar com o governador. Todas as entidades que são responsáveis por essa questão foram notificadas, receberam ofício com indicativo da possibilidade de paralisação, mas, infelizmente, não atendeu a esse pedido. Inclusive, foi dito que hoje era o dia D, o último dia em que ficaríamos esperando que o governo nos chamasse para negociar”, diz o coordenador regional da Aspra, Augusto Araújo Júnior.

O que diz a SSP?

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) diz que se trata de um "pequeno grupo" dentro da corporação, e informa que a situação é monitorada. A Polícia Militar divulgou nota afirmando que os PMs que não comparecerem para trabalhar responderão "conforme Legislação Militar".

O comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, afirmou que não existe greve e que os policiais seguem nas ruas, acusando o movimento de político. “Quem fez essa declaração de greve foi o deputado Prisco. Ele e 300 policiais, a maioria aposentados, estão causando esse terrorismo na cidade, mas eu garanto que a nossa tropa continuará trabalhando e que estamos atentos a todo e qualquer episódio", garante.

Houve ataques em Salvador?

Algumas ocorrências foram registradas em Salvador entre a noite dessa terça-feira (8) e a madrugada desta quarta-feira (9).

Uma agência do banco Bradesco, localizada na Avenida Barros Reis, amanheceu com as portas de vidro quebradas. A unidade teve a porta principal e duas laterais de vidros apedrejadas pelos bandidos.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Em Cosme de Farias, 31 pessoas tentaram levar produtos de um mercado e uma loja. Eles foram presos em flagrante por equipes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) e das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico.

O CORREIO também recebeu denúncias de arrombamento e vandalismo nos bairros da Liberdade, Caminho de Areia e São Caetano.

Os autores já foram identificados?

Para identificar os autores, serão utilizadas imagens do sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Além disso, os projéteis usados nos atos de vandalismo vão ser analisados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com a SSP, não houve furto ou roubo em nenhuma das ocorrências registradas em bancos.

(Foto: Divulgação/SSP)

Segundo a SSP, as investigações apontam que os ataques foram realizados para gerar a sensação de insegurança na cidade. Equipes dos departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e de Inteligência Policial (DIP) buscam testemunhas das ações de vandalismo.

"Não temos ocorrências desta natureza e, esta coincidência com os acontecimentos, logo depois do anúncio de greve, é determinante para o início das apurações", explicou o delegado-geral da Polícia Civil, Bernardino Brito.

Os ônibus estão circulando normalmente?

Os ônibus de Salvador continuam rodando normalmente após anúncio de greve. Segundo Fábio Primo, dirigente do Sindicato dos Rodoviários, a categoria está atenta para saber o nível de adesão à paralisação e, por enquanto, tudo segue normal.

"Vamos aguardar para saber a decisão mesmo da tropa nas ruas. Não sabemos qual vai ser a posição da maioria", afirmou Primo ao CORREIO.

As escolas estão funcionando?

Em São Caetano, as aulas até foram suspensas. A Escola Municipal Batista de São Caetano, além do Colégio Estadual Professor José Barreto de Araújo Bastos amanheceram de portas fechadas. Assim como o Carlos Alberto Cerqueira, colado com o Colégio Estadual Pedro Ribeiro - que té chegou a abrir, mas, às 10h, já havia liberado os estudantes.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), as aulas estão mantidas em todas as unidades. Entretanto, o órgão confirma que em algumas escolas, como o Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho, na Soledade, foi registrado baixa frequência dos estudantes.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)