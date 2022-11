Tudo o que você precisa saber antes de comprar um jato particular

Além do custo inicial, há muitas outras considerações a serem feitas, antes de pensar em adquirir um jato particular, como a forma que o ativo será administrado e como os proprietários podem lidar com as ramificações financeiras e tributárias da propriedade.

Quem deseja comprar um jatinho particular deve, antes de tudo, ter uma visão clara da propriedade de aeronaves, estando ciente dos custos envolvidos, bem como as estratégias para compensar essas despesas.

Confira algumas dicas a seguir:

QUANDO VOCÊ DEVE CONSIDERAR COMPRAR UM JATO PRIVADO?

A propriedade de aeronaves funciona bem para um grupo pequeno e definido de compradores. No passado, havia uma hierarquia bastante padrão quando se tratava de soluções de aviação privada: qualquer pessoa que voasse menos de 25 horas por ano deveria usar fretamento sob demanda; qualquer pessoa que voasse de 25 a 50 horas por ano deve usar um Jet Card - programa de jatos charter particulares pré-pagos; qualquer pessoa que voasse entre 50 e 400 horas por ano deveria considerar a propriedade compartilhada ou a propriedade total da aeronave.

Porém, nos últimos anos, essas linhas se confundiram à medida que novos produtos, com custos diferenciados, chegaram ao mercado para atender a usuários mais específicos da aviação privada.

Para alguns consumidores, pode fazer sentido utilizar um Jet Card enquanto voa mais de 50 horas por ano, enquanto para outros pode fazer sentido comprar um jato particular com a mesma quantidade de horas de voo anuais. Além do estilo de vida e da capacidade financeira, há uma série de fatores a serem considerados.

OS BENEFÍCIOS DE COMPRAR UM JATINHO

Conforto e conveniência

Há uma experiência distintamente diferente de voar em particular quando você é o proprietário da aeronave. Quando você possui um jato particular, ele se torna uma extensão da sua casa. Viajar torna-se indescritivelmente mais confortável.

Consistência da experiência

Quando você conhece os nomes de sua tripulação e pode contar com eles quando sua programação exigir, a recompensa não tem preço. Ser capaz de voar com os mesmos pilotos de confiança oferece uma experiência não encontrada em nenhum outro tipo de programa de aviação privada.

Personalização

Se quiser pintar seu jet de dourado ou fazer alguma personalização de nome na pintura, tem a liberdade de fazê-lo. Se você deseja expandir a cozinha ou reconfigurar a cabine, o interior é seu! Quer trazer seus animais de estimação a bordo? O céu é o limite quando você compra um jato particular.

Geração de receita

Quando você compra um jato particular, pode compensar o custo de propriedade vendendo horas de voo para programas Jet Card ou operadoras de fretamento. Essa fonte garantida de receita ajuda a compensar seu custo de propriedade, e o mercado de frete por atacado pode ser usado para geração de receita adicional quando necessário.





Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal CORREIO e é de inteira responsabilidade do autor.