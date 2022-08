Tudo o que você precisa saber para liderar bem no seu trabalho

Fundada em 2011, pelos empreendedores João Pedro Resende e Mateus Bicalho, a Hotmart fornece todo o ecossistema para a criação e venda de conteúdos digitais como cursos online, ebooks, podcasts entre outros formatos. Hoje, ela conta com mais de 1,7 mil funcionários e, na empresa, existem dois mantras que norteiam a relação dos líderes e liderados, que são: “Ensine para evoluir” e “Aprenda algo novo todo dia”.

De acordo com a gerente global de Talentos na Hotmart Ariane Melo, essas máximas partem da compreensão que liderar não é uma tarefa fácil, mas que é absolutamente possível ser feita quando o gestor se propõe a ser a pessoa de inspiração e troca contínua, seja indicando novas ideias, observando o trabalho dos liderados e buscando crescer juntos.

Ariane Melo ressalta a importância da educação permanente na vida de um líder, tanto ensinando quanto aprendendo com os membros da equipe (Foto: Divulgação)

Hoje, cursos, mentorias, plataformas digitais ensinam o caminho para a liderança. No entanto, os especialistas em gestão e pessoas acreditam que a liderança pode ser uma habilidade construída passo a passo, com auto conhecimento e vontade de trabalhar em prol do conjunto de uma empresa ou organização.

“Acreditamos que ao ensinar, a pessoa organiza melhor o próprio conhecimento e melhora a sua capacidade de comunicação, além de reforçar o seu entendimento. Isso não é válido só para líderes, mas principalmente, para eles”, defende Ariane. Para a gerente, ser líder é também estar aberto e não só ensinar, mas aprender junto.

Potências

Pós-graduando no programa de MBA em Tendências e Inovações, o consultor e diretor da agência CRIATIVOS Rodrigo Almeida destaca que um gestor só se torna líder quando atua por meio do exemplo, participação, envolvimento e espírito de equipe. “Um gestor líder é aquele que consegue estimular o desenvolvimento da sua equipe, potencializando as melhores características e competência de cada integrante”, afirma.

Rodrigo Almeida reforça que empresas vencedoras possuem bons líderes, capazes de representar o interesse e os desejos do grupo (Foto: Divulgação)

Almeida defende que um bom líder precisa agir com empatia, assertividade, flexibilidade, escuta ativa, proatividade e influência. “Líder é aquele(a) que inspira cada integrante a fazer parte do todo. Sendo o todo maior do que a soma das partes”, complementa.

Ariane Melo reconhece que ninguém nasce líder do dia para a noite. “A liderança começa quando você se disponibiliza para ouvir o outro: seja para dar um direcionamento ou ser apenas um ouvinte. A habilidade de liderança pode ser desenvolvida no dia a dia, quando você se dispõe a solucionar problemas e ajudar seus pares, mesmo que informalmente”, ensina.

Para ela, contribuir ativamente com o time de atuação, atuar em trabalhos voluntários ou mesmo em projetos interfuncionais são ótimas maneiras de colocar as habilidades de liderança em prática. Também são importantes cursos de capacitação e o investimento em iniciativas que promovam o autoconhecimento.

Preparando líderes

Rodrigo Almeida defende que todos nascem com competências que podem ser trabalhadas e desenvolvidas, inclusive nas funções de liderança, mas é preciso dedicação e flexibilidade para o aprendizado. “No senso comum, vemos pessoas que parecem ter a liderança inata, mas penso que isso tem relação direta com o processo formativo e sociocultural. Logo, para se tornar líder, é preciso ter coragem e dedicação ao aprendizado”, ensina.

Ariane defende que antes de começar qualquer capacitação, é preciso saber onde se quer chegar para, a partir disso, traçar estratégias observando o perfil e as potencialidades de cada um. “Na própria Hotmart, por exemplo, é possível encontrar produtos voltados para quem quer se tornar uma liderança, mas vale frisar que certas habilidades, como as competências interpessoais, são conquistadas somente com a prática”, garante.

Entre as competências, ela cita a boa comunicação, colaboração e flexibilidade. “O líder é o embaixador da cultura de uma empresa uma vez que todo o time se espelhará em seus valores e comportamentos”. Por isso, a primeira dica da gerente é entender a cultura da empresa que se quer liderar. Como ela funciona e quais os seus valores? Quais os seus objetivos como empresa? “A partir disso, você entenderá o DNA do local e começará a buscar objetivos semelhantes na rotina do seu trabalho”, orienta a representante da Hotmart.

Outra dica é nunca deixar de aprender, ou seja, o conceito de lifelong learning. “Assim como em muitas áreas de atuação, a liderança também traz tendências e novidades. Busque aprender coisas novas e aplicá-las na rotina do seu trabalho. Isso trará diferenciais para a equipe e você pode se tornar inspiração por suas iniciativas”, finaliza.

5 lugares para buscar formação

• polodeliderancasebrae.com.br/polodelideranca/home

• www.udemy.com

• www.hotmart.com

• educacao-executiva.fgv.br

• www.espm.br/cursos-de-pos-graduacao