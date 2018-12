Tudo o que você precisa saber sobre o Festival de Verão 2018

Falta pouco para o Festival de Verão Salvador (FV 2018). Com mais de 20 horas de música, o megaevento acontece neste sábado (8) e domingo (9), na Arena Fonte Nova, e deve receber eceber cerca de 20 mil pessoas por dia. Os ingressos para festa continuam à venda e custam entre R$ 65 e R$ 657.

A festa vai reunir mais de 20 atrações de axé, funk, forró, pagode, pop, rap, reggae e eletrônica. Cada show terá 1h15 de duração. Entre as atrações estão Anitta, Inner Circle, Planet Hemp, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Alok, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima. Confira a programação completa e a ordem abaixo.

Assim como na última edição, o FV 2018 terá três espaços: Mix (pista), Vibe (área vip, com acesso ao palco), e Lounge Fly (camarote). Nos dois primeiros, a classificação indicativa é de 14 anos. O terceiro é de 18 anos.

Com um telão de 600m² de LED, 60 metros de largura e 20 metros de altura, o palco do FV 18 virá repaginado e, como aconteceu nas duas edições anteriores, será posicionado na lateral do estádio

Pensando em quem quer curtir o evento, o CORREIO preparou um guia completo, com tudo o que você precisa saber sobre o evento.

● Programação completa

Os portões abrem às 14h, mas os shows só começam às 15h45. No sábado (9), as apresentações vão até 3h e domingo (9) até 2h. Confira a ordem de apresentações.

PALCO PRINCIPAL

Sábado (8)

Rael

Anitta

Natiruts

Nação Zumbi

Inner Circle

Alpha Blondy

Planet Hemp



Domingo (9)

Xand Avião

Wesley Safadão

Jorge e Mateus

Alok

Ivete Sangalo

Gusttavo Lima

After Glamour: Vintage Culture

Vintage Culture Palco Pagofunk: Gaab, Don Juan, Hiago Danadinho, A Invasão, CBX Samba Club, Blackstyle, MC WM, No Styllo e os MCs 7KASSIO e G15

Ivete Sangalo e Alok tocam domingo (9); já Anitta e Rael são atrações do sábado

● Ainda tem ingresso?

Sim. Confira os valores:

Sábado, 08/12/2018

Espaço Mix – R$ 62,00 (meia)* e R$ 124,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$ 160,00

Lounge Fly – R$ 305,00 (Masc) e R$ 285,00 (Fem)

Domingo, 09/12/2018

Espaço Mix – R$ 80,00 (meia)* e R$ 160,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$ 190,00

Lounge Fly – R$ 400,00 (Masc) e R$ 380,00 (Fem)

Passaporte, 08 e 09/12/2018

Espaço Mix – R$127,00 (meia)* e R$254,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$315,00

Lounge Fly – R$634,00 (Masc) e R$598,00 (Fem)

Clube Correio (Mix): 60% sábado e 50% domingo

Os interessados podem adquirir os ingressos no site do FV 2018, ou em pontos de venda físicos, em shoppings da capital baiana. Veja onde ficam os pontos de venda:

Shopping da Bahia - Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, Salvador - BA

Loja Oficial #FV – Piso 3

Loja South – Piso 2

Shopping Bela Vista - Al. Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista, Salvador - BA

Loja South – Piso L1 Centro

Loja South – Piso L1 Centro

Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544, Alphaville, Salvador - BA

Loja South – Piso L1

Loja South – Piso L1

Salvador Shopping - Avenida Tancredo Neves, 3133, Salvador – BA

Balcão Pida – Piso L1

Balcão Pida – Piso L1

Salvador Norte Shopping - Rodovia BA-526, nº 305. São Cristóvão, Salvador - BA

Loja South – Piso L1

Loja South – Piso L1

Shopping Piedade - Rua Junqueira Ayres, nº 165, Barris, Salvador - BA

Balcão Pida

Balcão Pida

Shopping Center Lapa - Rua Portão da Piedade, 155, Piedade, Salvador - BA

Loja South – Piso 2

Loja South – Piso 2

Shopping Barra - Av. Centenário, 2992, Barra, Salvador - BA

Loja Imaginarium – Piso L2 Norte

Loja Imaginarium – Piso L2 Norte

● E o transporte?

A frota de ônibus será reforçada para a festa nos dois dias de FV 2018. A Estação da Lapa terá 9 linhas do 'corujão' nos horários de 1h15 e 3h15 que atendem aos principais corredores de Salvador. Além disso, cerca de 12 ônibus da frota reguladora estarão disponíveis para atender ao público do megaevento, sendo 6 na Estação da Lapa, 2 na Estação Pirajá, 2 na Estação Acesso Norte, 2 na Estação Mussurunga.

Já para quem quiser usar o metrô, a operação do modal será estendida para embarques até uma hora após a última apresentação. Segundo a CCR Metrô, só será possível embarcar na estação Campo da Pólvora, que fica a cerca de 400 metros do local do evento; o desembarque, entretanto, pode ser feito em qualquer estação do metrô da cidade. As demais estações das linhas 1 e 2 estarão abertas, após meia-noite, apenas para o desembarque de passageiros. A partir da meia-noite, o ônibus shuttle que liga a Estação Aeroporto ao Aeroporto Internacional de Salvador irá operar sob demanda com partidas somente a partir da Estação Aeroporto de metrô.

Para a segurança, a CCR Metrô Bahia afirmou que vai reforçar a equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), além do grupo Pronta Resposta treinado para atuar em eventos de grandes públicos. Haverá o reforço de equipe para atendimento nas bilheterias e para orientações sobre compra de cartões pré-carregados e recargas nas máquinas de autoatendimento.

Já para quem for de carro, há duas opções: estacionar nas vagas de Zona Azul no entorno do estádio ou usar uma das 2 mil vagas da Arena Fonte Nova. O valor é de R$30 para o edifício-garagem (estacionamento EDG) e bolsão EE - Praça Sul, em frente à Cheiro de Pizza. As vagas exclusivas para Lounge Fly (bolsão N) custam R$ 35. Acessos podem ser comprados na Loja Oficial do FV 18 ou através do site da Estapar (www.estapar.com.br/fontenova).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a Avenida Presidente Costa e Silva, em frente à arena, e a Ladeira da Fonte serão interditadas a partir das 14h. Esse, inclusive, é o horário que os portões do espaço serão abertos. As apresentações começam às 15h45.

Acompanhe todas as notícias sobre o Festival de Verão 2018

Vai ter desconto de Uber!

Para facilitar a volta para casa após toda a mistura do festival, o Uber, aplicativo de mobilidade oficial do Festival de Verão de Salvador 2018, preparou uma ação que vai fazer muita gente economizar uma graninha e chegar mais facilmente em casa. Para ganhar 50% de desconto, o usuário só precisa pegar o metrô, descer em qualquer uma das estações e solicitar um carro pelo aplicativo. O desconto estará disponível para todas as viagens que tiverem como ponto de partida uma das estações de metrô. Para ter acesso à promoção, basta inserir o código UBERFV50 no menu Pagamento do aplicativo.

O desconto de 50% (que terá valor máximo de R$ 15) vai valer para as viagens de Uber que tenham como ponto de partida todas as estações de metrô em funcionamento da cidade, com exceção da estação Campo da Pólvora. A promoção será válida das 20h de sábado (8) às 5h de domingo (9) e no mesmo horário de domingo (9) para segunda-feira (10). Cada usuário poderá usar o desconto uma vez por dia de evento.

● Como vai ser o esquema de segurança?

Durante os dois dias de Festival, 500 policiais militares serão escalados para garantir a segurança do público. Segundo o coronel da Polícia Militar (PM) Ricardo Santana, os agentes estarão disponibilizados dentro do evento, no entorno da Arena Fonte Nova e nas estações de metrô da capital baiana. “Vamos reforçar a segurança nas estações do metrô, além de colocar uma unidade móvel da PM no Campo da Pólvora”, explica.

Também para garantir a segurança dos festivaleiros de plantão, haverá um módulo da Polícia Civil (PC) no interior da Arena e um ônibus do lado de fora, para registro de pequenas causas, com o serviço de confecção de boletins de ocorrência. “Funcionaremos como uma mini delegacia”, resume a delegada Fernanda Porfírio, que dirige o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) da PC.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O Festival contará ainda com quatro postos médicos com ambulâncias avançadas espalhadas pelo espaço. A 1ª Vara da Infância e do Adolescente, por sua vez, escalou 40 agentes para trabalhar ao longo dos dois dias de festa.

O Festival de Verão é uma realização da iContent, com patrocínio da Itaipava e apoio do Bradesco, Shopping da Bahia e Tanqueray.

● E o consumo?

Para consumir no evento, será obrigatório adquirir o FV Card, cartão de consumo da festa, que atenderá todos os espaços - Mix, Vibe e Lounge Fly. Ele pode ser adquirido por R$ 5 antecipadamente na loja oficial do evento e no no local será vendido nos postos de ativação e por ambulantes sinalizados pelo mesmo valor.

Após ativar o cartão e fazer uma recarga será possível consumir. Basta aproximar o cartão da maquininha e o saldo será debitado. Ao final da festa, a taxa de R$ 5 pode ser devolvida ao usuário mediante devolução do FV Card. Caso não use todo o saldo, o consumidor terá até cinco dias após o Festival para resgatar o valor restante no site do FV.

● Vai ter transmissão?

Sim! O Multishow e o BIS exibem o Festival de Verão 2018 ao vivo, nos dias 8 e 9 de dezembro. As transmissões ao vivo também estarão disponíveis no Multishow Play (www.multishowplay.com.br) e no BIS Play (www.bisplay.com.br), com acesso pelo celular (iOS e Android), tablet e computador. Confira como os canais dividiram as transmissões.

FESTIVAL DE VERÃO (AO VIVO)*

- BIS (TV) E BIS PLAY

Sábado, dia 08 de dezembro, a partir das 17h15

17h15 – Anitta

19h00 – Natiruts

20h45 – Nação Zumbi

22h15 – Alpha Blondy

- MULTISHOW (TV) E MULTISHOW PLAY

Domingo, dia 09 de dezembro, a partir das 17h30

17h30 – Wesley Safadão

19h15 – Jorge & Mateus

21h00 – Alok

22h45 – Ivete Sangalo



* Grade sujeita a alteração.

Ivete Sangalo é a única artista que se apresentou em todas as edições do evento

(Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

● Serviço

O quê: Festival de Verão (FV18)

Quando:

Sábado (8): Anitta, Alpha Blondy, Natiruts, Rael, Nação Zumbi, Inner Circle, Planet Hemp

Domingo (9): Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus

Horário: 14h (abertura dos portões); shows começam às 15h45

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso:

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)