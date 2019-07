Tudo que rolou no show de Sandy & Junior que emocionou 30 mil pessoas na Fonte Nova

A cada minuto que passava a expectativa pro show da dupla Sandy e Júnior aumentava. O grande movimento de fãs esperado os portões da Arena Fonte Nova abrirem desde a manhã deste sábado (13) já mostrava que a apresentação iria ser marcante. A cada imagem no telão ou teste de som, o público já se manifestava aos gritos e aplausos. Mas os ânimos tiveram que ser contidos até a noite, por volta das 21h30, quando o show finalmente começou. Antes dos cantores subirem ao palco, um grande relógio anunciava a contagem regressiva, que a cada vez que aparecia era recebido com uma mistura de gritos e até algumas vaias - afinal a apresetação estava prevista para começar às 20h30. A plateia estava, de fato, muito ansiosa pela apresentação.

E quando a expectativa finalmente acabou, 30 mil pessoas no estádio - a maioria que esgotou os ingressos em março - viram a dupla entrar de mãos dadas, ao som de Não dá Pra Não Pensar.

"Dividir esse momento com vocês é tão especial. Relembrar de tudo isso é uma emoção sem tamanho. A gente só tá aqui hoje porque vocês pediram e quiseram estar aqui com a gente! Nós dois estamos muito felizes", declarou Sandy para toda a plateia.

Mas a animação era tanta que mal dava para escutar a canção.

E quando Nada Vai Me Sufocar foi a música da vez, Junior pegou a guitarra e levou os espectadores a um momento bastante nostálgico, com os solos e até o momento em que ele canta o rap. O jogo de luzes com certeza tornou a exibição mais impressionante, que usou também a tecnologia para se aproximar ainda mais dos fãs. Na faixa No Fundo do Coração, quem baixou o aplicativo interagiu com as imagens e o som do show, sincronizando a câmera do celular.

Os momentos românticos também apareceram na apresentação de Salvador - que foi a segunda cidade a receber a apresentação da turnê Nossa História, que marca os 30 anos de carreira e os 12 após a dupla ter se separado. Sandy teve que segurar as lágrimas quando entoou a letra de Olha o Que o Amor Me Faz, e o público fez o coro no refrão. E a canção em inglês Love Never Fails trouxe a coreografia do balé e deixou com inveja quem tem aquele crush em Junior depois que ele arremessou sua jaqueta para a platéia. Um presente e tanto para os fãs, que com certeza curtiram o solo de bateria feito pelo cantor na música Enrosca.

O que também não faltou foi o momento voz e violão. Sentados na beira do palco, bem próximos do fãs, a dupla trouxe Você Pra Sempre, ditada pela voz de toda a platéia. "Que vibe, que energia boa. Está sendo uma delícia esse processo todo, mas um dos maiores desafios foi escolher o repertório. Como resumir 17 anos de história em 2h de show? Mas algumas canções nos marcam muito e por isso trouxemos essas", disse a dupla para os fãs. Em seguida, os irmãos que nasceram em Campinas (SP), cantaram uma das mais icônico desse seu repertório, A Lenda, que também teve interação com o aplicativo.

E é claro que o clássico momento do bis aconteceu no palco em Salvador. Depois de se despedir pela primeira vez da multidão, a dupla voltou ao palco trazendo mais sucessos de suas carreiras, como Quando Você Passa, Desperdiçou e, claro, Vamo Pulá, que, literalmente tirou o público do chão e fez a Fonte Nova tremer.

Seja pelo show de luzes, pelas artes que animavam o telão, ou pela forte conexão que os irmãos mantém entre si e com o público, a turnê Nossa História, que até outubro terá 15 apresentações pelo Brasil, marcou a memória de muita gente e entregou o que era esperado para os fãs soteropolitanos.

Camisetas com frases das canções que sobrevivem no coração dos fãs há três décadas, faixas no cabelo com o nome da dupla e o repertório de uma vida inteira na ponta da língua marcaram o reencontro dos fãs com Sandy & Junior.

Cada segundo da espera - de 12 anos para ver os irmãos novamente juntos e de quatro meses desde que os ingressos foram vendidos - valeu a pena. Para o enfermeiro Danilo Carvalho, 33 anos, acompanhar a apresentação dos seus ídolos o fez esquecer totalmente a idade que tem: “Quando você sai de casa para um show desse, você só quer viver aquele momento. Gritar, pular, chorar se for possível, e viver espontaneamente, esquecendo da idade”.

O espírito de juventude é, com certeza, a melhor característica dos fãs da dupla. Quem acompanhou os dois no auge das suas carreiras, hoje está na casa dos 30 anos, mas isso não significa que a energia seja menor, muito menos a animação.

As primas Kely Souza e Milena Souza não conseguem lembrar da adolescência sem citar os nomes de Sandy e Junior como parte dessa fase. Para a professora Kely, 40, voltar a acompanhar um show ao vivo é sinal de mais uma fase de amadurecimento: “Eles não são só artistas, representam também valores para mim”.

Se tem alguém que também presenciou essas diversas fases foi Cintia Cubo, que aos 66 anos viu os cantores estourarem e fez o papel de mãezona levando a filha, Carolina, 30, para os shows da dupla, e dessa vez não foi diferente. As duas vieram de São Paulo para manter viva a paixão pelos ídolos.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier