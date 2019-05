Tudo que você precisa saber para o slime não fazer mal ao seu filho

O post de uma mãe viralizou nas redes sociais, na última quarta-feira: a filha de 12 anos foi internada num hospital de São Paulo e recebeu o diagnóstico de envenenamento por bórax, uma das substâncias utilizadas na composição do slime - a ‘geleca’ da moda entre as crianças e cujo contato frequente teria sido responsável pela intoxicação.

“O bórax é uma rocha sedimentar formada pela cristalização e precipitação química dos sais dissolvidos em meio aquoso devido a um processo de evaporação”, explica Márcia Mallozi, coordenadora do Departamento Científico de Dermatite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai). De acordo com a médica, a substância pode ser absorvida pela pele e entrar na corrente sanguínea.

Para que serve

Em uma das fórmulas-base do slime, ele é chamado de ativador. “Tem gente que usa, mas não tem necessidade. Uma mistura de água boricada com bicarbonato de sódio funciona”, explica a empresária Luciana Neder, que há um ano e meio criou a Artes Fun, empresa que promove oficinas em festas infantis e é responsável pela Slime & Tal, no Salvador Norte Shopping.

O slime pode ter várias cores e texturas

Em nota, a Anvisa se manifestou sobre a utilização do bórax como ativador de slime: “Não é regulamentado pela Agência e pode ser prejudicial para a saúde, especialmente de crianças. Em 2002, a Anvisa proibiu um brinquedo chamado ‘Meleca Louca’ por causa da presença do bórax. O uso deve ser restrito para as finalidades autorizadas e nas doses recomendadas pelas autoridades competentes. Por se tratar de um produto químico, não deve ser manipulado por crianças".

Na indústria, as possibilidades são diversas. “O bórax e o ácido bórico têm propriedades antissépticas, antifúngicas, antivirais e antibacterianas. Por isso, entram na composição de venenos de barata, formigas e pulgas, conservantes de madeira, colírios, enxaguantes bucais e cremes para a pele”, diz Maria Fernanda Barros, farmacêutica e coordenadora do Centro de Medicamentos do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF-BA).

Vilão?

“Toda substância química tem efeitos. Mesmo aquelas consideradas benéficas. Depende muito da quantidade utilizada e também varia de pessoa para pessoa”, pondera Dirceu Martins, diretor do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Para Márcia Mallozi, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), a contraindicação está relacionada à concentração da substância e ao tempo de uso. “Talvez em um primeiro uso não aconteça nada. Períodos longos e preparados mais concentrados poderão apresentar malefícios”, pontua a médica.

Sintomas

Náuseas, vômitos, diarreia, cólicas abdominais, dor de estômago, erupções cutâneas, convulsões, febre, cianose (pele e lábios azulados), queda de pressão e perda da consciência estão entre os sintomas de intoxicação por bórax apontados pelos especialistas entrevistados.

O que fazer em caso de reações à substância? “Lavar com água, hidratar a pele das mãos, e procurar um médico”, orienta Lorena Marçal, dermatologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Bahia. Em caso de ingestão, a orientaçao da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é não provocar vômito, não ingerir nenhum líquido e ligar para o Centro de Informações Toxicológicas (71) 3387-3414/4343 ou 0800 284 43 43, em Salvador.

Melhor prevenir

“Apesar de possível (a intoxicação) não é tão comum. O ideal seria a manipulação do slime com luvas e por tempo reduzido”, indica Lorena.

Donas de lojas que vendem a ‘geleca’ e os materiais para prepará-la, as empresárias Paula Cintra (Clube do Slime) e Luciana Neder (Slime & Tal) são unânimes: a mistura de água boricada com bicarbonato de sódio faz o mesmo efeito. “A proporção ideal é a de um litro de água boricada para uma colherzinha de chá de bicarbonato”, afirma Paula. Para quem preferir comprar o produto pronto, a recomendação de Dirceu é optar pelos que têm o selo do Inmetro.

É possível, ainda, não utilizar nada ligado ao bórax na composição. O influenciador digital Tio Lucas, que soma mais de 1,2milhão de incritos no Youtube (/bailarinolucas) e 254 mil seguidores no Instagram (@tiolucasreal), postou 38 receitas de slime sem a substância. Confira uma delas:

Ingredientes

3 colheres de sopa de gel para cabelo

1 colher de sopa de água

2 colheres de sopa de tapioca

Preparo

Num pote, coloque três colheres de sopa de gel para cabelo, adicione uma colher de sopa de água e misture bem. Adicione duas colheres de sopa de tapioca e misture até que esteja completa-

mente dissolvida. Leve ao microondas por 30 segundos. Depois, deixe na geladeira por 10 minutos. Use corante alimentício (a cor não fica uniforme).