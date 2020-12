Túlio Gadêlha descobre pneumonia ao acompanhar Fátima em cirurgia

A apresentadora Fátima Bernardes fez uma cirurgia para a remoção de um câncer no útero no último final de semana. Ela já está em casa se recuperando ao lado do namorado, o deputado federal por Pernambuco, Túlio Gadêlha, mas agora ele é quem precisa de atenção médica. Enquanto esperava a companheira ter alta, ele fez alguns exames para investigar uma tosse, e descobriu que está com pneumonia.

"Sou daqueles namorados grudentos que nem deixa a namorada ficar doente sozinha. rsrs. Pois é.. Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O que importa é que ela está bem. Está em casa, andando, lendo, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim e eu, cuidando dela”, escreveu ele na legenda de uma postagem ao lado de Fátima. Os dois aparecem bem dispostos, na cama, enquanto se recuperam.