Tumulto com agressão em hotel de luxo no Rio é investigado; vídeo

Uma confusão em um hotel de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro, é investigada pela Polícia Civil da cidade. A cena foi filmada e viralizou nas redes sociais.

As imagens, feitas por alguém que fala em inglês, mostram uma brasileira atacando um homem negro no saguão do hotel. Ele reage, vai até a direção do marido dela e dá um soco nele, que cai no chão aparentemente desacordado.

O caso foi no dia 30 de dezembro, no hotel Hilton Copacabana. A brasileira registrou ocorrência na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo por lesão corporal.

uma racista ficou furiosa porque ele é membro diamante do Hilton!



porém, alguém precisava dormi cedo. pic.twitter.com/7M9g5nJjhG — Todo dia um vídeo de alguem brigando (@brigasdiarias) January 3, 2022

De acordo com o jornal Extra, a mulher, que tem 51 anos, contou que estava aguardando para fazer check-out na recepção quando um outro hóspede chegou e agrediu o marido dela, que é alemão. A brasileira diz que os dois foram agredidos e que os seguranças do hotel não agiram para conter o rapaz, que saiu de lá.

As imagens do vídeo mostram que a mulher, de biquini, estava alterada e foi para cima do homem, chegando a agarrar os cabelos e pescoço dele. Depois que o marido leva um murro, ela tenta se desvencilhar do segurança que busca apartar a situação e depois parte novamente para cima do homem negro, mas é contida.

Um dos seguranças pede que o rapaz saia dali. A testemunha que filma o caso chama a situação de "inaceitável" e cobra que os seguranças façam algo para conter a mulher. O vídeo foi divulgado depois, relacionando o caso a racismo.

O Hilton informou em nota que está cooperando com a polícia, mas não deu mais detalhes sobre o caso, nem comentou o comportamento dos seguranças diante do caso. O hotel disse que o vídeo mostra apenas parte da confusão e que está ciente que as imagens foram divulgadas nas redes sociais.