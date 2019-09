Turbina de avião que ia para SP pega fogo durante decolagem; veja vídeo

A turbina de um avião da companhia Gol que ia para São Paulo pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, na manhã desta segunda-feira (2). O voo tinha 154 passageiros e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Veja no vídeo abaixo.

A Gol Linhas Aéreas informou, através de nota, que o voo G3 1561 apresentou "uma limitação técnica próximo à decolagem". Por esse motivo, a aeronave teve que retornar para avaliação de manutenção.

(Reprodução/TV Globo)

Alguns passageiros relataram que ao entrar no avião sentiram um cheiro de combustível pela parte traseira da aeronave. Após a decolagem, eles tomaram um susto ao ver um clarão saindo de uma das turbinas."A gente levantou voo, teve esse clarão e ele [o avião] desceu imediatamente. Foi coisa de minutos. Todo mundo sentiu um odor de gasolina, a gente embarcou, colocou as malas, e sentei ao lado da turbina que teve um principio de incêndio", relatou Hércules de Souza Santana, engenheiro de produção que estava no voo, ao G1.

Por causa do ocorrido, o voo foi cancelado. Até às 8h10 os passageiros continuavam no saguão do aeroporto, aguardando informações da empresa.