Turista capixaba é assassinado a tiros em Porto Seguro

Foto: Divulgação

O turista capixaba Everson Alves de Carvalho Passos, 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (1), na cidade de Porto Seguro, região sul do estado.

Segundo a investigação, o turista estava com uma amiga dentro de um carro de modelo Volkswagen Gol, cor branca, estacionado em um posto de combustível, quando homens desceram de um outro veículo e atiraram contraele. foi baleado. A moça conseguiu fugir. Não há informações se ela ficou ferida.

Ainda segundo a Polícia Civil, informações preliminares indicam que Everson Alves é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Espírito Santo. A Polícia trabalha com a hipótese de vingança, como motivação do crime.

De acordo com moradores da região, Everson era dono de um bar no município de São Mateus, no Espírito Santo, e estava em Porto Seguro há quatro dias para curtir alguns dias de folga.

O turista e a amiga seguiam para Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, quando ele resolveu parar o carro que dirigia em um posto de combustível na BR-367, altura da Agrovila. Instantes depois, eles foram surpreendidos pelos homens armados.

Everson foi atingido por aproximadamente 10 tiros e morreu no local. O corpo dele estava de bruços, ao lado do carro.

A polícia descartou a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte), após encontrar R$ 2 mil em espécie, além de outros objetos de valor no local do crime, onde peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também recolheram cápsulas de munições 9mm e ponto 40.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur/ Porto Seguro) e, até o momento, os criminosos ainda não foram identificados.