Turista francesa de 20 anos é esfaqueada durante assalto na Barra

Uma turista francesa de 20 anos foi roubada e atacada na noite da quarta-feira (17), na região das pedras do Cristo, no bairro da Barra, um dos pontos turísticos da capital baiana.

A vítima contou à polícia que o homem a abordou com uma faca de serra, com a qual feriu a mulher no pescoço. Ele roubou o celular da turista e fugiu.

A jovem foi levada por amigos a um hospital da região, onde um curativo foi feito no ferimento. Ela registrou a ocorrência na manhã desta quinta (18), na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que agora investiga o caso.

A francesa foi encaminhada ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues para exames de lesões corporais.