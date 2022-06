Turista mineira morre dois dias após ser atropelada na orla de Porto Seguro

A turista mineira Selma Campos Vargas de Oliveira, 59 anos, morreu na tarde da segunda-feira (27), dois dias depois de ser atropela em Porto Seguro, no sul baiano. O marido dela, Roberto Antunes de Oliveira, 67 anos, também foi atropelado e morreu no local do acidente, na BR-367, na Orla Norte da cidade.

Selma ficou dois dias internada em estado grave no Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Selma foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro e segue hoje para enterro em Itaúna (MG). O corpo do marido dela foi enterrado ontem. O casal deixa duas filhas.

O empresário que atropelou o casal pagou fiança de cerca de R$ 36 mil e foi liberado ontem. Ele vai responder por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A Justiça estabeleceu algumas medidas cautelares. O empresário deve ficar em casa das 21h às 5h e não pode sair de casa aos finais de semana, sendo monitorado por equipamento eletrônico. Ele não pode sair por mais de 30 dias da cidade. A carteira de habilitação dele foi suspensa.

OS turistas estavam de férias em Porto Seguro. Eles foram atropelados ao atravessar a via na faixa de pedestres. Testemunhas relataram que o motorista dirigia a Mitsubishi Pajero em alta velocidade quando entrou na contramão, se chocou contra um poste e atingiu o casal. O motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro.