Turista morre afogado na praia do Porto da Barra

Um turista morreu ao se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (23).

O homem teria passado mal enquanto nadava, e não conseguiu pedir socorro aos guarda-vidas do Gmar. A situação foi percebida por um outro banhista, que acionou os bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, depois do resgate, os agentes iniciaram o atendimento pré-hospitalar (APH) com a massagem cardíaca.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso. O óbito foi atestado no local.