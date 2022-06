Turista morre após ser atropelado em Porto Seguro

Um casal de turistas foi atropelado em Porto Seguro, no sul do estado. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso aconteceu no último sábado (26), durante uma ultrapassagem. Segundo a Polícia Civil, o motorista perdeu o controle da direção, bateu a lateral do carro em um poste e atropelou o casal.

Uma vítima ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães e a outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motorista foi preso em flagrante por uma equipe do 8º BPM.

Equipes policiais estiveram no local junto com o Departamento Técnico e as guias de remoção e perícia foram expedidas. O autor do crime vai responder pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo.