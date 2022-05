Turista pernambucana se perde em trilha na Chapada e é resgatada pela PM

Uma turista pernambucana foi resgatada depois de se perder em uma trilha em Lençóis, na região da Chapada Diamantina. Ela foi encontrada na noite da quinta-feira (26) por uma equipe da 42ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Ao notar que não sabia retornar, a turista ligou para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e pediu ajuda. “O Cicom nos acionou, fizemos contato com ela e, com ajudado do GPS do celular, tivemos acesso a localização em tempo real”, diz o comandante da unidade, capitão Joanísio Estrela.

As equipes começaram as buscas por volta das 19h, usando lanternas por conta da iluminação fraca no local.

“Quando as guarnições falaram com ela por telefone perceberam que ela estava indo sentido contrário da cidade. Ou seja, ela estava subindo ainda mais a trilha. Então as equipes pediram que ela parasse no percurso", explica.