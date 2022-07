Turista quase morre após gravar momento exato da avalanche; veja vídeo

Durante um passeio pela trilha no Quirguistão, na Ásia Central, o turista Harry Shimmin conseguiu gravar o momento exato em que ocorria uma avalanche no local. No relato, feito em seu perfil no Instagram, o homem explicou que estava em uma visita guiada, quando chegou ao ponto mais alto da caminhada.

No entanto, deslumbrado com a paisagem, parou para tirar algumas fotos e acabou se separando do grupo, que tinha nove britânicos e um americano. De acordo com Harry, enquanto registrava os cliques, ouviu um som de gelo se quebrando e percebeu que a avalanche estava em processo inicial.

"Eu já estava lá há alguns minutos, então sabia que havia um local para abrigo bem ao meu lado. Eu estava na beira de um penhasco, então só consegui fugir do abrigo (daí por que não me mexo). Sim, deixei para o último segundo para me mover, e sim, eu sei que teria sido mais seguro se mudar para o abrigo imediatamente", comentou.

Apesar do susto, o turista falou que tem consciência do perigo que correu ao deixar para se abrigar de última hora. Ele ainda reforçou que ficou com medo de morrer, mas a adrenalina foi maior e, ao final da situação, teve apenas arranhões leves e uma tontura. O vídeo foi compartilhado no último sábado (9) e já acumula mais de 400 mil visualizações e mais de mil comentários.