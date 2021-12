Turista que deu 'nota 2' ao Elevador Lacerda diz que não teve intenção de ofender a Bahia

“Se eu tivesse no Elevador Lacerda junto com você, iria te dar tanta cacetada para você sair do elevador, você ia voltar pro buraco onde você mora. Pode cair em cima, meu povo!”. A fala é de um dos influencers baianos de maior visibilidade em Salvador. Não só ele, como vários outros, surfaram na onda “falar mal” ou “falar mal de quem fala mal” para ganharem o famigerado engajamento nas redes sociais. A corrida por likes tem como base a repercussão da "nota 2" para o Elevador Lacerda, dada por uma turista paulistana que visitou o local. Até a comunicação da Prefeitura curtiu o ‘hype’.

Menina, soube que teve uma visita aqui em casa que ficou #chateada com o Elevador Lacerda... pic.twitter.com/HPofoitd70 — PrefSalvador (@PrefSalvador) December 15, 2021

Pode-se dizer que até mesmo ela "surfou" nessa onda. Ou tentou. Manteve-se de pé na crista durante alguns segundos, desequilibrou na prancha e a queda foi triunfal.

Ândria dos Reis, 28 anos, teve milhares de visualizações em seu ‘stories’ do Instagram, publicado no dia 14, no qual fala mal de um dos principais pontos turísticos soteropolitanos. “Quando me falaram do Elevador Lacerda, eu achei que fosse outra coisa, na real é só um elevador mesmo. Adorei, nota 2”, diz na publicação

Ela explica que, quando ouviu falar em “Elevador”, esperava uma vista panorâmica, mais similar à de um bondinho carioca, do que à das paredes escuras do mais antigo meio de transporte do tipo na cidade, que conecta, diariamente, milhares de pessoas da Cidade Alta à Baixa nos últimos 150 anos.

Sem estar ciente do fato e sem sonhar com a repercussão que o soteropolitano daria à crítica, a influencer, que também é modelo e atriz, publicou o vídeo. Estava na cidade há cerca de um mês, a trabalho, diariamente visitando e publicando suas experiências nas redes sociais, sem receber tanta atenção por parte dos internautas por isso.

Foi grande a surpresa quando o "viral" aconteceu, após um jornalista da local repostar seu vídeo no Twitter e receber cerca de 4 mil curtidas na postagem.

"Tenho postado as coisas que tenho feito por aqui e vou marcando as localizações pra se alguém achar interessante visitar os mesmo lugares. Tudo isso salvo em dois destaques no meu perfil. Meus seguidores e amigos estavam amando”, conta.

Em uma das visitas, Ândria publicou fotos descontraídas no Farol da Barra e na Praia do Porto. Crédito: Reprodução/Instagram

A partir daí, o soteropolitano não “deixou barato”, e Ândria passou a ser alvo de brincadeiras e memes.

Entre uma mensagem e outra, entretanto, havia ameaças de agressão física e de morte.

“Em nenhum momento quis ofender a Bahia ou os cidadãos, apenas dei minha opinião a respeito da visita que fiz ao local. As pessoas falam muito sobre o elevador e sua vista panorâmica, achei que o próprio elevador tinha uma vista. Que fosse aberto. Quanto às brincadeiras, eu levo no bom humor mesmo, não ligo que as pessoas expressem sua opinião. Quanto ao ‘hate’, prefiro não respondê-las. Acho que é algo que não vai me levar a lugar algum”, explica a jovem.

Assustada com as mensagens ofensivas, ela reitera que as considera como algo sério e conta que já fez alguns boletins de ocorrência, sem especificar quais publicações foram denunciadas. Além disso, acionou um grupo de advogados da cidade, que a ofereceram auxílio no caso. “Gostaria que as pessoas entendessem que ameaçar as pessoas mesmo que pela internet é crime”, diz.

Atriz

Atriz formada, Ândria trabalha como modelo e tem como principal fonte de renda o trabalho como streamer. Em seu canal, faz lives cantando e conversa com as pessoas. Ela preferiu não revelar a sua conta ao Jornal.

“Prefiro não mencionar para evitar que pessoas maldosas migrem para lá. Me senti muito acolhida por algumas pessoas, depois disso tudo. Mas com muito medo de outras ao mesmo tempo. Estou evitando sair, principalmente sozinha”.

Ela ainda revela que, durante a pandemia, o trabalho como influenciadora ficou de lado, após ter passado por um período difícil, no qual teve depressão. O que a ajudou, segundo conta, foi a terapia, que frequenta há quase um ano.

“Me ajudou a entender que todo esse ódio não é sobre mim. Mas infelizmente gera algumas consequências. Muitas pessoas me falaram que por ser uma cidade turística minha opinião poderia afetar o turismo, mas acho que essa repercussão pode prejudicar muito mais do que minha opinião a respeito”.

Apesar das dificuldades, ganhou alguns seguidores, que a defenderam durante o processo. E, ao contrário do que pode ter parecido, diz que tem amado Salvador. O Porto da Barra e o Pelourinho, até então, ganharam o coração da paulista. Nota 10 para ambos.

“Eu amei Salvador demais. A comida é uma delícia, pessoas muito lindas, praias paradisíacas. Apesar de todo o ódio que venho recebendo, prefiro focar nas pessoas que tem bom humor e nas pessoas que, vendo toda a repercussão, foram muito gentis me oferecendo apoio de várias formas”, finaliza.