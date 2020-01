Turista reage a assalto e é agredido com garrafada no Rio Vermelho

Um turista argentino, que não teve a identidade revelada, foi agredido após reagir a um assalto na Rua João Gomes, próximo ao Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (1). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde não informada. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo informação de testemuinhas, o turista foi golpeado no pescoço com um pedaço de garrafa de cerveja, que permanecia no local onde ocorreu o crime. A vítima ficou no chão por alguns minutos até que o manobrista de um estacionamento da região o socorreu e chamou o Samu.

"Quando o turista percebeu que ia ser assaltado, ele começou a correr. Quando o ladrão o alcançou, eles entraram em luta corporal. A rua estava sem movimento na hora. Quando conseguiu levar a carteira da vítima, ele ainda golpeou o rapaz no pescoço com um pedaço de garrafa", contou o manobrista, que não quis se identificar.

No local, testemunhas que presenciaram o assalto informaram que o criminoso estava seguindo o turista e roubou o aparelho de celular e a carteira da vítima enquanto ele retornava para o hotel em que estava hospedado.

Pedaços da garrafa que teria sido usada para ferir o turista ainda estavam no chão quando a equipe do CORREIO esteve no local na manhã desta quarta-feira. Não havia marcas de sangue.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Militar informou, através de nota que, por volta das 6h30, policiais foram acionados para atender uma denúncia de roubo no local. Os militares acionaram o Samu para realizar os primeiros socorros. A vítima, que não soube dizer as características do acusado, informou que um indivíduo roubou sua carteira e celular, em seguida o feriu com golpes de faca e fugiu. A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia (Rio Vermelho), que ficará responsável pelas investigações.

Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro*