Turistas estrangeiros discutem com bicheiros e têm carro atingido por tiros no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma suposta tentativa de homicídio contra três turistas estrangeiros e um guia brasileiro que estavam em um carro, na madrugada desta quarta-feira (4), na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O veículo, um Jeep Renegade, onde estavam dois franceses, um suíço, além do brasileiro, foi atingido por disparos na lataria. Por sorte, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações apuradas por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), o grupo teria passado a noite na boate All In, na Avenida Armando Lombardi, e discutido com dois brasileiros, que se apresentaram como bicheiros.

Ao sair do local, os turistas e o guia foram seguidos, até o momento em que o carro foi atingido por disparos de arma de fogo.

O Jeep Renegade passará por perícia e agentes da delegacia procuram por câmeras de segurança do estabelecimento que tenham flagrado a briga e ainda equipamentos com imagens da região que possam identificar os criminosos. As informações são do jornal Extra.