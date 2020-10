Turistas são presos acusados de falsificar exames de covid para entrar em Noronha

Quatro turistas de Araguaína, no Tocantins, foram presos após serem acusados de terem tentado entrar em Fernando de Noronha com exames de covid-19 falsificados. A prisão ocorreu, segundo o G1, na noite da quinta-feira (29).

Os detidos são dois homens e duas mulheres que chegaram ao local em um jato particular na noite da quarta-feira (28).

Ao chegarem na ilha, eles se recusaram a fazer exames, alegando que tinham feito os testes no mesmo dia e estavam aguardando os resultados.

Quando apresentaram os testes, no dia seguinte, quinta-feira (29), a vigilância da ilha desconfiou da data e descobriu que, na verdade, os exames foram feitos no dia 25 de outubro, contrariando a regra de entrada em Noronha (que exige que a coleta seja feita um dia antes do embarque). Ou seja: pela regra local, os exames dos turistas deveriam ser datados de 27 de outubro.