Tutora de cachorro denuncia morte do animal em hotel de pet em SP

Como qualquer turista em época de Carnaval, um casal de São Paulo tinha a intenção de curtir uma viagem de férias para a Bahia, em fevereiro deste ano. A festa dos dois paulistas virou um pesadelo. Cinco dias após deixar a cidade de origem, Francesca del Carlo recebeu uma ligação. Seu cachorro Ônix, que ela havia deixado no Pet Shop Cia de Filhote, havia morrido. Foi informada que o cachorro teria entrado no meio de uma briga entre três cachorros grandes, recebido uma mordida e não resistido.

Francesca recebeu a ligação do dia 13 de fevereiro, às 13h30. Disseram, entretanto, que o incidente teria ocorrido às 7h30. Com o petshop, a personal organizer também deixou o cachorrinho Apollo, de 7 anos.

"Meus dois cachorros já tinham ficado lá várias vezes, era um lugar de confiança. Me contaram que na hora só tinha o caseiro no local, onde estava os responsáveis pelos bichos. A veterinária só foi acionada às 9h30, uma série de negligências. Quando questionei o dono pela demora a nos avisar, ele disse que estava muito abalado, mas quando meu cunhado chegou na pet, estava tudo limpo e os cachorros de banho tomado", disse em entrevista ao Jornal O Globo.

Quando o cunhado de Francesca foi ao local, entretanto, uma nova versão da história foi contada. Nela, não se tratava de uma briga entre os cachorros, mas dele ter sido atacado por outros bichos. No pré-laudo consta que Ônix levou ao menos vinte mordidas.

Após tentarem, sem sucesso, prestar queixa na delegacia, Francesca Del Carlo abriu um processo contra o pet shop. Nesta semana, a Justiça determinou que o local liberasse as filmagens registradas pelas câmeras de segurança. O prazo para entrega termina nesta sexta-feira (11).

Ela disse ainda que soube de outra morte de animal no estabelecimento, além de denúncias de maus-tratos. Ela e o marido pedem por justiça.

Caso da coelha Nicinha

Em Lauro de Freitas, o caso da morte da coelha Nicinha no Jack's Pet Resort chocou aqueles que acompanharam o caso, na época. A tutora, Thais Borges, havia deixado o animal no local para fazer uma viagem, semelhante à situação de Francesca e Ônix. A sócia da empresa admitiu que o animal havia sido encontrado fora do cercado, lambida e com falhas no pelo, por volta das 5h40 da manhã. O contato com Thais só foi feito a partir das 11h.

“Minha coelha morreu em um lugar onde ela devia estar sendo bem cuidada. Não pedi para que fizessem exercício com ela, para que tirassem ela do cercado. Era só garantir que estivesse segura e que tivesse alimento e água. Poucas vezes na minha vida senti tanta raiva, tristeza e revolta ao mesmo tempo”, publicou nas redes sociais, à época.