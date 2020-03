Twitter apaga posts de Flávio Bolsonaro e Ricardo Salles sobre vídeo de Dráuzio Varella

A rede social Twitter apagou, na tarde desta segunda-feira (23), publicações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do senador Flávio Bolsonaro (Sem partido - RJ), que mostravam um vídeo antigo do médico Dráuzio Varella, gravado em janeiro, sobre a crise do coronavírus. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a empresa considerou que as postagens violavam as regras de uso da rede ao potencialmente colocar as pessoas em maior risco de transmitir o vírus.

Em nota emitida na semana anterior, o portal Drauzio Varella, informou que também decidiu retirar o material do site e das redes sociais, substituindo por informação atualizada, já que as autoridades usaram o conteúdo sem informar que se tratava de vídeo antigo, cujas recomendações não valem mais.

No mesmo comunicado, a equipe do médico explica que, no início do ano, a pandemia não havia chegado ao Brasil, e que por isso produziram conteúdo “para acalmar a população que, à época, não tinha motivos para alterar o ritmo de vida diário (o vídeo antigo que circula data de 30/01, quando a Itália tinha somente dois casos confirmados)”, justificou.

Nas redes sociais, a equipe do Dr. Dráuzio ainda publicou que considera de extrema irresponsabilidade e desserviço o uso de informações antigas usadas para confundir a população. “Não é hora de fazer uso político dessa situação. É momento de unirmos esforços para evitar o caos no sistema de saúde e a morte de brasileiros”, escreveram.

No lugar das publicações do ministro e do senador apagadas pela plataforma, aparece a seguinte mensagem: “Este Tweet não está mais disponível porque violou as Regras do Twitter”.