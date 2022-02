Tyson diz que mãe morrer foi 'uma das melhores coisas' de sua vida

Um dos lutadores mais famosos da história, Mike Tyson chocou os fãs ao falar sobre a morte da mãe, Lorna. Ela perdeu uma batalha para o câncer e faleceu em 1982, quando o filho tinha apenas 16 anos. Mas, para o ex-campeão mundial de boxe, o trágico acontecimento foi, na verdade, algo positivo.

"Sabe, uma das melhores coisas que já aconteceu comigo é que minha mãe morreu", disse Tyson, em entrevista ao podcast Club Shay Shay.

Em seguida, ele explicou: se não fosse a ausência da mãe, talvez não seguisse o caminho tão estrelado no boxe. "Minha mãe teria me criado. De jeito nenhum eu entraria em uma briga de rua. De jeito nenhum eu aprenderia a me defender".

Hoje aos 55 anos, Tyson cresceu em Brownsville, um bairro do Brooklyn, em Nova York, repleto de crimes. Além da morte precoce da mãe, ele não teve a presença do pai biológico, que abandonou a família quando ele tinha dois anos. "Era apenas um cara de rua comum apanhado no mundo das ruas", afirmou.

Desde cedo, o ex-lutador associou-se a gangues locais e se metia em brigas frequentemente. Antes mesmo da mãe morrer, já havia sido detido 38 vezes e foi enviado para um reformatório juvenil. Lá, foi onde ele começou a praticar boxe. E, após Lorna falecer, ele foi entregue aos cuidados do treinador Cuz D'Amato.

"Eu nunca vi minha mãe feliz comigo e orgulhosa de mim por fazer algo. Ela só me conhecia como um garoto selvagem correndo pelas ruas, voltando para casa com roupas novas que ela sabia que eu não pagava. Eu nunca tive a chance de falar com ela ou saber sobre ela. Profissionalmente, não tem efeito, mas é esmagador emocionalmente e pessoalmente", comentou Tyson.

Ele virou boxeador profissional três anos depois da morte da mãe e, até hoje, é o lutador mais jovem a ter conquistado um mundial na categoria peso pesado.

"Aos 14 anos pensei que podia ser campeão do mundo. Ganhei campeonatos nacionais, tinha recordes de nocautes, perdi do eventual campeão. Assim que me tornei profissional, toda a minha vida mudou e venci todos os que me apareciam. E tudo voltou a mudar quando me tornei campeão".