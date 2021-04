Uber Chip chega na Bahia

Anunciado pela Uber em janeiro, o Uber Chip está chegando à Bahia. Criado em parceria com a Surf Telecom, ele é o primeiro plano pré-pago a oferecer navegação ilimitada no app Uber Driver, além do Waze. Assim, o motorista que usa o aplicativo pode receber e atender a pedidos de usuários sem gastar o seu plano de dados comum.

Segundo a Surf, por enquanto, os motoristas estão sendo convidados aos poucos a comprar o Uber Chip. Posteriormente, eles vão poder pedir o seu Uber Chip na seção Uber Pro do app Uber Driver. A expectativa da Surf e da Uber é de que o Uber Chip chegue a todo o país ainda em 2021.

O Uber Chip oferece:

Uber Driver ilimitado

Whatsapp ilimitado

Waze ilimitado

9GB de internet na maior rede 4G do país

Ligações ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora, local e interurbano, usando código 41

100 SMS por mês

O valor pago pelo Uber Chip varia de acordo com a categoria do motorista no Uber Pro.