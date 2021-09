Uber e 99 aumentam preço de corridas

Os dois grandes aplicativos de transporte de passageiros do país, Uber e 99, anunciaram na noite dessa sexta (10) que vão aumentar o valor das corridas. Segundo o site da Folha de S. Paulo, as plataformas disseram que os reajustes procuram compensar o aumento do preço dos combustíveis, que impactou os serviços de transporte por aplicativo, uma vez que é crescente o número de motoristas que cancelam viagens cujo deslocamento não compensa o gasto. Os aplicativos também detectaram um movimento crescente de motoristas entregando carros a locadoras e deixando de prestar o serviço.



No caso da Uber, o reajuste será de até 35% para viagens UberX, categoria mais popular do aplicativo, na região metropolitana de São Paulo. Em outras cidades, incluindo Salvador, o aumento pode chegar a 50% a depender da categoria. Segundo a empresa, o ganho do motorista depende do horário e do local em que atua, mas o mínimo em todas as viagens passou para R$ 5. Na 99, o aumento vai de 10% a 25% para “equilibrar a plataforma, oferecendo mais ganhos para os parceiros e mantendo a acessibilidade do serviço para os passageiros”. O reajuste vale para mais de 20 regiões metropolitanas, incluindo a da capital baiana.



À Folha, Uber e 99 afirmaram que a demanda por viagens está crescendo graças ao avanço da vacinação. E que os motoristas têm autonomia para escolher quais corridas desejam fazer.