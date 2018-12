Uber lança campanha de doação de valores extras para projetos sociais

Até o dia 31 de dezembro, usuários da Uber que fizerem pagamentos extras vão gerar uma doação – no mesmo valor – a projetos sociais. Em Salvador, a Uber vai transformar os valores extras pagos aos motoristas parceiros em uma doação ao projeto Pracatum Inglês, fundado por Carlinhos Brown.

A medida começou a valer no último dia 6, com a opção de pagamento extra, que foi lançada em junho. De acordo com a Uber, o pagamento extra é uma forma prática de o usuário agradecer e reconhecer o motorista parceiro por um bom atendimento. Ao fim de cada viagem paga com meios digitais (como cartões ou créditos Uber), o usuário recebe a alternativa de a dar um extra na forma de valores sugeridos ou em um campo para inserir um valor diferente.

Agora, até o fim do mês, toda vez que o passageiro der um valor extra para um motorista parceiro, a mesma quantia vai ser doada pela Uber para projetos sociais selecionados. A doação será feita diretamente pela Uber e não vai interferir no valor da viagem ou em quanto o motorista recebeu de extra.

Assim como o Pracatum Inglês, em Salvador, todos os projetos sociais que receberão as doações, em igual quantidade neste ano e em 2019, estão dentro dos temas Mobilidade Urbana, Segurança e Oportunidades Econômicas.

Conheça os projetos

Pracatum Inglês: fundado pelo músico Carlinhos Brown, o projeto oferece cursos de inglês para 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na comunidade do Candeal de Brotas, em Salvador, como ferramenta de comunicação e inclusão social.

Cidade Amiga do Idoso: com intuito de promover o envelhecimento saudável, o projeto estimula a criação de vínculos intergeracionais por meio de games e a inclusão digital de idosos em Fortaleza.

Teatro de Fantoches: realizado pelo Grupo Primavera, o projeto consiste em oficinas itinerantes para crianças de escolas públicas no interior de São Paulo promovendo, de forma lúdica, a conscientização e a importância da educação no trânsito.

Multiplicadores por Formação: curso on-line desenvolvido pela ONG Criança Segura para sensibilizar, formar e empoderar profissionais da área de educação de São Paulo que atuam na orientação de crianças e adolescentes de até 14 anos sobre medidas que podem ser adotadas para prevenção de acidentes.

Justiça Restaurativa: articulação e disseminação da cultura da paz e não violência junto às crianças, adolescentes e assistentes sociais da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Este é um dos 50 projetos realizados pela UNAS, beneficiando mais de 12 mil pessoas na região.

Novas Trilhas: programa de reinserção social para jovens vindos de casas de acolhimento em Belo Horizonte e região, buscando compreender seus talentos, além de oferecer treinamento, capacitação e apoio para inserção no mercado de trabalho.

Navegando com a Terceira Idade: busca a inclusão digital de idosos considerando a ampliação de sua rede de contatos, melhora na qualidade de vida e desenvolvimento de habilidades para o trabalho por meio de comunicação criativa, capaz de ajudar a rever a condição cidadã do idoso, minimizando seu isolamento social.

Pedal em Sampa e Circuito Pedala: Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro receberão esses três grandes eventos convidando crianças, jovens e adultos a pedalarem juntos, além de promover a convivência saudável entre carros e bikes nas grandes cidades.

Semente do Amanhã: Realizado na comunidade de Bangu, no Rio, o projeto oferece oficinas de inclusão digital para 200 crianças e jovens em situação de risco social.