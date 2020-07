Uber terá opção para chamar táxi a partir de agosto em SP

A Uber vai adicionar uma nova categoria em São Paulo (SP), chamada Uber Taxi. A opção admitirá o cadastro de taxistas e vai seguir a tabela de tarifas determinada pela legislação da cidade de São Paulo. De acordo com nota divulgada pela Uber, o taxista precisará inserir no app o valor calculado pelo taxímetro para que seja feita a cobrança.

"O Uber Taxi é um pedido recorrente dos nossos clientes corporativos, que gostariam de poder usar esse serviço contando com ferramentas como o compartilhamento de viagens em tempo real e outros recursos de segurança do aplicativo", explica, em nota, a diretora geral da Uber no Brasil, Claudia Woods. “Além disso, como táxis são autorizados nas faixas de ônibus, alguns clientes revelam buscar essa opção quando precisam acessar locais como a região da avenida Paulista, por exemplo.”

A função já existe há cinco anos mundialmente, mas chegou à América Latina apenas em junho de 2020 na capital do Chile, Santiago. São Paulo será a primeira - e por enquanto única - cidade brasileira a ter opção, prevista para agosto de 2020. Por lá, o aplicativo também conta com uma integração com o transporte público, exibindo informações sobre linhas de ônibus, metrô e trens.

Ainda não há informação sobre lançamento da modalidade em outras cidades brasileiras.