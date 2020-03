Uefs monitora aluno com suspeita de coronavírus

Um aluno da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) com suspeita de coronavírus é monitorado pela Vigilância Epidemiológica do município. A informação foi confirmada pela instituição e pelo Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavírus ao CORREIO.

O aluno começou a apresentar sintomas respiratórios na última quarta-feira (11), e foram recolhidas amostras para teste, enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Salvador. Ele não saiu do Brasil nos últimos dias, mas esteve no Paraná, onde há seis casos confirmados.

A Administração Central da Uefs informou, em nota, que, diante da suspeita, "vem adotando providências no sentido de acompanhar esse caso em parceria com a Vigilância Epidemiológica do município, inclusive dando suporte necessário ao estudante". O aluno aguarda o resultado dos exames em casa.

Terceiro caso confirmado

O terceiro caso de coronavírus na Bahia foi confirmado na quarta. A paciente de 68 anos também é de Feira de Santana, no Centro Norte baiano, e teve contato domiciliar com a segunda paciente confirmada com covid-19.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) logo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar pandemia do novo coronavírus.

A nova paciente, que é mãe da empregada doméstica infectada pela patroa, está com sintomas leves e ficará em isolamento domiciliar por duas semanas, adotando as medidas de precaução de contato.

Este é o segundo caso de transmissão local do vírus, que já é considerado circulante no estado.