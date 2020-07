Uefs promove jornada virtual com palestras de Vladimir Safatle, Celso Amorim e Marcia Mura

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) promove, a partir desta segunda-feira (27), a Jornada Virtual da Uefs. O evento, que vai até sábado (1º), terá como tema Trilhas para a Pluriversidade.

A abertura, logo nesta segunda, será uma conferência ministrada pelo filósofo e escritor Vladimir Pinheiro Safatle, professor titular da cadeira de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), e ex-colunista do jornal Folha de São de Paulo.

Ainda nesta segunda-feira, um debate sobre “Horizontes da crise político-social no Brasil e no Mundo” vai contar com a presença do diplomata Celso Luiz Nunes Amorim, ex-ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil por duas vezes; o advogado Silvio Luiz de Almeida,, filósofo e professor universitário, autor dos livros "Racismo Estrutural " e "Sartre: Direito e Política"; e a historiadora Virgínia Maria Gomes de Mattos Fontes, doutora em Filosofia pela Université de Paris X, e que atua na Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Ao todo, a programação terá 122 mesas-redondas, 60 minicursos, 27 oficinas, 100 vídeos e 64 podcasts. Além disso, ainda haverá cinco grandes debates. Os participantes inscritos no evento, através de login e senha, terão acesso a um ambiente virtual onde poderão acessar as salas específicas de atividades que desejem participar.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial da jornada, onde também está disponível a programação completa do evento.

Confira alguns destaques da programação

27/07, às 17h: “Horizontes da crise político-social no Brasil e no Mundo”, com Celso Luiz Nunes Amorim, Rossine Cerqueira da Cruz (mediador), Sílvio Luiz de Almeida e Virgínia Maria Gomes de Mattos Fontes.

28/07, às 17h: “Os caminhos da cultura no cenário pós-pandêmico”, com Albino Rubim, Fernando Guerreiro, Luana Vilutis (mediadora), Márcio Caires e Vladimir Brichta /

29/07, às 17h: “Invisíveis Maiorias; Iniquidade e Injustiça”, com Márcia Nunes Maciel Mura, John Alexander Benavides Piracon (mediador), José Gomes Temporão e Bianca Santana.

30/07, às 17h: “Universidade e Pluriversidade: diálogo de saberes e transformação social”, com Aliro Bórquez Ramírez, Daiara Hori Figueroa Tukano, Jucelho Dantas da Cruz (mediador) e Vanda Machado da Silva.

31/07, às 17h: “Repensar a Universidade: Caminhos abertos pelo processo pandêmico”, com Joana Angélica Guimarães da Luz, Amali de Angelis Mussi (mediadora), Antonio Guedes Rangel Junior e Roberto Leher.