Uesb vai oferecer 1264 vagas em vestibular; inscrições começam na terça (3)

A Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia (Uesb) abre na próxima terça-feira (3) as inscrições para seu vestibular. Serão ofertadas 1.264 vagas distribuídas em 47 cursos de graduação. Serão 875 vagas para o primeiro período letivo de 2022 e 389 para o segundo período letivo. Neste ano, o processo seletivo será realizado nos dias 5 e 6 de junho. As inscrições para o Vestibular Uesb 2022 se estendem até o dia 16 de maio.

Entre as opções, os candidatos terão disponíveis 22 cursos de licenciatura e 25 bacharelados, distribuídos nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A lista completa de vagas por curso e campus pode ser acessada no Anexo único do Edital e mais informações sobre cada uma das graduações podem ser encontradas no Catálogo de Cursos.

A realização das inscrições será feita somente pela internet, em link disponibilizado no site da Uesb e do Instituto Avalia. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100, dentro da data de vencimento informada no próprio boleto. Com a efetivação do pagamento, o candidato poderá conferir a validação em até quatro dias úteis pelo sistema de inscrição.

Para os candidatos contemplados com a Isenção, por meio do Edital 073/2022, a inscrição no processo seletivo é obrigatória, não sendo necessário apenas gerar o boleto bancário e pagá-lo. Além disso, os contemplados que optaram pelas modalidades de concorrência “Reserva de Vagas”, “Ampla Concorrência” e “Cotas Adicionais” na solicitação de isenção devem manter a escolha no ato de inscrição do Vestibular Uesb 2022.

Na inscrição, o candidato deve escolher a primeira e segunda opção de curso, bem como a cidade onde deseja realizar a prova. Outra decisão que deve ser feita nesse momento é a da opção de Língua Estrangeira que fará parte da sua prova, sendo possível escolher entre Inglês, Francês e Espanhol. É importante lembrar que não será permitida a realização de mais de uma inscrição, devendo, assim, ser conferidas todas as informações cuidadosamente antes de enviar o formulário on-line.

A reserva de vagas no Vestibular Uesb 2022 é destinada aos candidatos cotistas: estudantes de escola pública, negros, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas. Assim, também no ato de inscrição, o candidato faz a opção pela modalidade em que vai concorrer. Metade das vagas será disputada em ampla concorrência e os outros 50% são voltados para alunos do ensino público, considerando, nesse caso, o recorte étnico-racial. Além disso, o Vestibular Uesb disponibiliza, em cada curso, três vagas adicionais: uma para quilombolas, uma para indígenas e uma para pessoas com deficiência.

As tradicionais provas do Vestibular serão aplicadas nas cidades onde estão localizados os campi da Uesb: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Neste ano, o acesso para realização das provas está condicionado à comprovação da vacinação contra a Covid-19. Outra novidade é que todo o processo seletivo será desenvolvido pelo Instituto Avalia, sob acompanhamento e supervisão da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) da Universidade.

No primeiro dia (5 de junho), os candidatos deverão responder a questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática, além da Redação. Já no segundo dia (6 de junho), será a vez das provas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).