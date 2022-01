Uesc realiza primeira colação de grau presencial após o início da pandemia

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) realizou a primeira solenidade de colação de grau presencial desde a suspensão das atividades administrativas na sede da instituição, em março de 2020, em virtude da pandemia da covid-19. A solenidade, ocorrida no auditório central do Campus Soane Nazaré de Andrade, na noite da última terça-feira (18), foi presidida pelo reitor Alessandro Fernandes Santana, reuniu 19 formandas e um formando do curso de Enfermagem, da turma 2021.2.

Em nota, a universidade informou que a solenidade de formatura obedeceu a protocolos sanitários para distanciamento social, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras. Participaram da solenidade, a pró-reitora de Graduação, professora doutora Rosenaide Pereira dos Reis Ramos, a coordenadora do colegiado do curso de Enfermagem, professora doutora Emanuela Cardoso da Silva, a paraninfa da turma, professora doutora Michelle Araújo Moreira, e a secretária geral de cursos, Lívia Bastos Couto.

O retorno gradual das atividades administrativas na instituição, de forma presencial, aconteceu no dia 10 de janeiro, conforme deliberação do Conselho Universitário Consu), através da Resolução 15/2021. No Parágrafo 1º, a referida norma estabeleceu que no referente às atividades de técnico-administrativas, “o retorno será escalonado, da seguinte forma: 1/3 na primeira quinzena de janeiro, sem atendimento ao público. 2/3 na segunda quinzena de janeiro. 100% no início do mês de fevereiro.”

No intuito de minimizar o risco de transmissão de Covid-19 no interior do Campus, a Uesc organizou uma rede de atendimentos se houver casos suspeitos. Conforme a presidente da Comissão de Biossegurança, Mylene de Melo Silva, “todos os docentes, discentes, servidores técnico-administrativos e terceirizados que apresentarem qualquer sintoma gripal podem procurar a Central Covid. Serão atendidos por uma equipe treinada para realizar a notificação, testagem e orientação quanto ao isolamento e monitoramento de contatos”, acrescenta.

A instituição também disponibiliza máscaras faciais para uso permanente dos servidores, efetivos e terceirizados. A Comissão de Biossegurança foi instituída pela Portaria 535/2021, com objetivo de atualizar os Protocolos e Diretrizes de Biossegurança para o retorno seguro às atividades acadêmicas e administrativas presenciais.