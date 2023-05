Ufba abre edital para seleção de 25 professores visitantes

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou nesta segunda-feira (29) que selecionará 25 novos professores visitantes brasileiros e estrangeiros para atuar em seus programas de pós-graduação a partir do próximo semestre letivo, com contrato de, no mínimo, um ano. O programa é organizado pela Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação (PRPPG).

Podem concorrer ao edital os 86 programas de pós da Ufba. Neste ano, a universidade traz como novidade a reserva de 20% do total de vagas, o equivalente a cinco vagas, aos candidatos negros. Outra inovação é a disponibilização de uma bolsa de iniciação científica por professor visitante, com duração máxima de um ano.

Entre os documentos necessários para a inscrição, estão um plano de trabalho com no máximo dez páginas, o currículo do candidato, o diploma de doutorado e a autodeclaração. A documentação deve ser enviada para o e-mail do PRPPG.

A política de contratação de professores visitantes foi criada em 2017, com o objetivo de atrair para a Ufba docentes nacionais e estrangeiros com alta produção científica e experiência de docência e orientação acumulada, que possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, renovando a participação da Universidade nas principais redes de colaboração dentro e fora do país. Em seis anos, 157 professores visitantes foram contratados, sendo 73 de outros países e 84 nacionais de diversas partes do país.