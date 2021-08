Ufba abre inscrições para seminário de relações internacionais

As inscrições para a segunda edição do Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que ocorrerá dos dias 14 a 16 de setembro, estão abertas.

O evento, que será totalmente gratuito e digital, contará com palestras, conferências, lançamentos de livros e grupos de trabalho. Os tópicos debatidos serão em torno dos temas, globalização, desenvolvimento e cooperação e organizações internacionais e processos políticos contemporâneos.

A organização do evento ainda preparou uma oportunidade para que pós-graduandos, pesquisadores e estudantes de graduação enviem resumos expandidos sobre o tema (de 600 a 800 palavras), que serão avaliados por uma comissão especializada. O formulário de inscrição, assim como a submissão dos resumos, vai até o dia 28 de agosto.

Para se inscrever no II Seminário de Pesquisa do PPGRI/UFBA, é necessário acessar o site www.ihac.ufba.br/pos-graduacao/ppgri e buscar a página do seminário. Todas as pessoas cadastradas receberão, por e-mail, as chaves e links de acesso para ingresso nas salas virtuais do evento.