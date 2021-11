Ufba anuncia retorno das aulas 100% presenciais para março do ano que vem

Após reunião virtual realizada na última sexta-feira (12), a Universidade Federal da Bahia decidiu que as atividades presenciais vão voltar no próximo semestre, que terá início em março de 2022. Depois de um ano e sete meses com as aulas nos campi suspensas, a decisão de retomada foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consuni).

O ensino presencial, no entanto, deverá seguir uma série de protocolos sanitários. O uso de máscaras será obrigatório e só pessoas que estiverem completamente imunizadas, com as duas doses ou a dose única da vacina contra a covid-19, poderão frequentar as aulas. O distanciamento social também deverá ser mantido.

Em nota, a Ufba afirma que a retomada das atividades acadêmicas implicará a necessidade de adaptações nos espaços físicos da universidade, para que as condições de ventilação, higiene e acessibilidade estejam adequadas com o plano de biossegurança de cada unidade universitária.

As atividades remotas poderão ser realizadas por professores e estudantes que se enquadrarem em situações especiais. São elas: ter alguma doença grave, contra indicação que impeça a vacinação contra covid-19, ter filho em idade escolar que esteja tendo apenas aulas online, estar encarregado do cuidado de alguém que necessite atenção especial e estar em período de gestação ou lactação.

Porém, a disponibilidade de componentes curriculares online vai depender da decisão do colegiado de cada curso. Excepcionalmente no semestre de 2022.1, a solicitação de trancamento de matérias poderá ser feita até serem completados dois terços do semestre, ou seja, em junho. Também será permitido que os alunos ultrapassem o limite de 20% da carga horária total do curso em atividades não presenciais.

A decisão, que já era esperada desde ontem, leva em consideração o atual cenário da pandemia da covid-19 na Bahia. A universidade defende que o ensino presencial é imprescindível para o processo de formação e que, graças ao avanço da vacinação no estado, é possível retomar as atividades de maneira segura para estudantes e servidores.

O presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub), Emanuel Lins, reitera o caráter especial do semestre e afirma que a exigência de da imunização completa é essencial para a volta das atividades: “É preciso estabelecer a capacidade do espaço físico, uso de máscaras e o passaporte de vacina é um ponto fundamental”.

A decisão tomada nesta sexta-feira repercutiu entre os alunos da universidade. Raphael Souza é estudante do curso de engenharia da computação e se sente seguro em voltar ao campus. “Acredito que está sim na hora de voltarmos a ter essa vivência. Lógico que com todo mundo devidamente vacinado e seguindo todos os protocolos sanitários”, afirma.

