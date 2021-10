Ufba é 20ª em ranking das universidades com melhores cientistas da América Latina

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) aparece entre as 20 melhores universidades num ranking internacional que avalia os cientistas mais influentes da América Latina.

A Ufba aparece em 20º na lista, entre 453 instituições de ensino superior latino-americanas. O índice avalia o número de cientistas reconhecidos pelo sistema AD Scientific Index, entre 10 mil selecionados.

A universidade federal baiana possui 96 pesquisadores reconhecidos pelo ranking, que avalia o desempenho científico e o valor agregado da produtividade científica de cada pesquisador para a comunidade acadêmica.

Os critérios utilizados ​​para classificar são: o número de cientistas na lista dos 10 mil melhores, o número de cientistas na lista dos 100 mil superiores, a quantidade de pesquisadores listados no Índice Científico AD.

Há ainda outras instituições da Bahia na lista. A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica aparece em 177ª posição, com quatro pesquisadores reconhecidos. A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) aparece em 243º, com três pesquisadores. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, o Ifbaiano, campus de Catu, no Recôncavo, aparece em 353º lugar, com um pesquisador reconhecido. Já a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) aparece em 446º, com um pesquisador. Logo em seguida, em 447º lugar, aparece a Universidade Federal do Oeste da Bahia, também com um pesquisador reconhecido.

Três universidades brasileiras lideram: a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e a Unicamp. A USP possui 2.134 pesquisadores; já a Unesp aparece em 2º lugar, com 572 profissionais, e a Unicamp em terceiro, com 556.

Outra universidade do Nordeste aparece na lista: a federal do Ceará (UFC) aparece em 14º com 133 pesquisadores reconhecidos pelo sistema avaliativo.

Cérebros da Ufba

Em 2019, o CORREIO apresentou uma série de reportagens especiais com 20 pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que estão entre os maiores do Brasil. Chamada de “Cérebros da UFBA”, a série foi assinada pela jornalista Thaís Borges e destacou os bolsistas de produtividade 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Confira o especial Cérebros da Ufba.