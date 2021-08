Ufba e UFRB divulgam resultado do Sisu; veja como será matrícula

As universidades federais da Bahia (Ufba) e do Recôncavo Baiano (UFRB) divulgaram nesta terça-feira (10) o resultado dos aprovados no Sisu 2021.2. Os alunos aprovados devem se matricular nos próximos dias.

Na Ufba, os classificados em primeira chamada (veja lista aqui) devem confirmar o interesse na vaga de 12 a 16 de agosto, até 17h (horário de Brasília), anexando a documentação necessária no site. Todas as informações sobre as etapas seguintes da matrícula e a lista de aprovados em primeira chamada estão disponíveis no site ingresso.ufba.br. A Ufba ofereceu 1.556 vagas em 38 opções de curso nos campi de Salvador e Camaçari.

Na UFRB, os candidatos aprovados (veja aqui) devem providenciar a documentação para a matrícula, que acontece em duas etapas. A pré-matrícula on-line será de 11 a 16 de agosto, no Sistema de Matrícula da UFRB.

Os aprovados devem acessar o sistema, inserir o número de CPF e fazer o upload dos documentos: documento oficial de identificação com foto; certificado e histórico escolar; certificado de quitação militar (apenas para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos); e demais documentos e/ou arquivos (vídeo e fotos) para as aferições de acordo com a modalidade de reserva de vagas que foi convocado.

Para os aprovados que optaram pelas vagas reservadas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, é necessário informar na pré-matrícula on-line se prefere ser aferido por meio do CadÚnico do Governo Federal, ou por meio de envio de documentos que comprovem a renda de cada membro da família. Os candidatos aprovados que optaram pelas vagas reservadas à pretos e pardos deverão enviar, no ato da pré-matrícula, um vídeo e duas fotos (frontal e perfil) para o procedimento de heteroidentificação.

A segunda etapa da matrícula é a confirmação on-line, que ocorrerá de 23 a 28 de abril de 2022.