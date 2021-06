Ufba escuta MPB, já Unifacs prefere forró: o que ouvem os universitários baianos

As tradicionais festinhas universitárias não estão sendo realizadas --ao menos dentro da legalidade--, mas algumas playlists divulgadas pelo Spotify dão uma ideia de qual seria a trilha sonora das calouradas.

Nelas é possivel ver quais são as músicas e ritmos mais ouvidos pelos estudantes de cinco universidades baianas:

Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Universidade Salvador (Unifacs)

Universidade do Estado da Bahia (Uneb)

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc)

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb)

MPB x forró

Este ranking é atualizado em tempo real. Ou seja: a playlist atualmente mostra os hábitos musicais dos discentes no final de maio/início de junho, período mais conhecido como véspera de São João.

Com isso, o forró atingiu o topo das paradas da Unifacs, Uesc e Ufrb, com hits como 'Encosta N'eu', de Estakazero, 'Manchete dos Jornais', de Calcinha Preta e 'Riacho do Navio', de Flávio José, marcando presença nas primeiras posições das respectivas playlists.

Porém, o clima junino parece não ter contagiado os ufbianos e unebianos. No caso da Ufba, a situação do forró é ainda mais precária, sendo apenas o sexto ritmo mais tocado, atrás de 'brazilian indie' e até axé.

No caso das duas universidades soteropolitanas, a preferência é pela MPB ou 'nova MPB'. Acordes de pagode baiano e funk carioca também conquistaram esses estudantes.

Reino do pagodão

Por falar em pagode baiano, o ritmo não aparece como mais ouvido em nenhuma das 5 playlists. Porém, a música top 1 de todas as universidades é uma expoente deste gênero.

Na Ufba, 'Desce Viado', de A Travestis lidera. A Uneb prefere 'Metendo Gostoso', d'O Poeta. Os particulares da Unfacs elegeram 'Ôh Piranha', da banda O Mandrake. No sul, o povo da Uesc ouve 'Bota a Mão no Carro', de O Maestro. Enquanto no Recôncavo, O Poeta garantiu outro ouro, desta vez com 'A 10 e a Faixa'.

No hall das músicas com nome peculiar, chama a atenção a presença das pitorescas 'Privilégio da Sua Sentada', de Bonde do Gato Preto, com o 10º lugar na Ufrb e '700 pirocadas', de 'EMD, CoutoPLay, Mc Gw e Dj Will DF', que é a terceirona na Uesc.

Clique abaixo para acessar as playlists

Como assinar o Spotify para universitários

A formulação dessas playlists só foi possível por conta da Plano Spotify Universitários. Com ele, os estudantes das faculdades credenciadas conseguem desconto na hora de assinar a plataforma.

O valor cai pela metade do preço, ficando em R$ 9,90 mensais.

Para assiná-lo, o estudante precisa ter mais de 18 anos e comprovar a matrícula na respectiva universidade.

O serviço promocional só pode ser assinado durante 4 anos. Após isso, a sua conta migrará automaticamente para o plano premium, que custa R$ 19,90.