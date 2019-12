Ufba inaugura museu sobre geociências no campus Ondina

A Universidade Federal da Bahia inaugurará, nesta sexta-feira (6), o Museu de Geociências, o Mugeo, que exibirá informações e inovações geocientíficas com o objetivo de divulgar essa área de conhecimento. O evento acontecerá às 9h30 no Instituto de Geociências da universidade, localizado no Campus Ondina, na Rua Barão de Jeremoabo.

Museu de Geociências fica no campus Ondina (Foto: Divulgação/Ufba)

De acordo com a Ufba, o espaço pretende compartilhar as pesquisas do Igeo com a comunidade universitária, escolas públicas, particulares e o público em geral através de exposições temáticas sobre: Minerais e Rochas da Terra; Fosséis do Brasil; Petróleo do Brasil: do Lobato ao Pré-Sal; Oceanos Vivos; A Geografia e o Espaço e ainda a Geofísica Sem Fronteiras.

A cerimônia contará com a presença do famoso geólogo João Cavalcanti, responsável por descobrir a jazida de ferro de Caetité.