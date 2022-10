Ufba oferece até 69 bolsas de doutorado no exterior; veja como participar

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) oferece bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior para doutorandos. A modalidade permite que o aluno realize parte do seu trabalho em uma universidade no exterior. Ao todo, são até 69 vagas, com bolsas de até 6 meses. As inscrições estão abertas até o dia 14 de novembro.

São quatro editais abertos, todos vinculados ao Programa Institucional de Internacionalização Capes PrInt da Ufba. A bolsa é ofertada a doutorandos vinculados aos programas de pós-graduação da universidade integrantes do programa; bolsas para professores visitantes no exterior - júnior e sênior; e também para jovens pesquisadores com experiência acadêmico-científica internacional comprovada, para atividade de pesquisa e/ou docência nos programa de pós-graduação da universidade. Todas as informações estão na página do Capes PrInt Ufba.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação e coordenador do Capes PrInt Ufba, Ronaldo Oliveira, "os editais para essas modalidades definirão todo o planejamento para o ano de 2023".

O calendário definido estabelece três períodos para saída de estudantes e professores para instituições de ensino superior no exterior. As seguintes datas estão anunciadas para as "janelas de implementação" do programa no próximo ano:

Período 1 - Indicação dos Bolsistas no sistema da Capes: 18 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023; período da viagem: abril a junho de 2023.

Período 2 - Indicação dos Bolsistas no sistema da Capes: 20 de março a 03 de abril de 2023; período da viagem: julho a setembro de 2023.

Período 3 - Indicação dos Bolsistas no sistema da Capes: 05 a 19 de junho de 2023; Período da viagem: outubro a dezembro de 2023.

Todas as propostas selecionadas pelos colegiados dos programas de pós-graduação (PPG) deverão estar associadas aos temas e países de destino do PrInt Ufba, conforme previsto no Projeto Institucional aprovado pela Capes, disponível na página capesprint.ufba.br. Em seguida, o coordenador do PPG vai encaminhar, eletronicamente, os documentos dos doutorandos selecionados, conforme orientações do edital.

Ainda de acordo com Ronaldo Oliveira, é importante que o aluno tenha domínio de alguma língua estrangeira para participar do processo seletivo. O candidato deve possuir o nível de proficiência no idioma exigido pela Capes, que deverá ser comprovada até 20 de janeiro de 2023 para primeiro período de indicação, e até 10 de março de 2023 para segundo e terceiro períodos de indicação.

O Profici (Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA) oferecerá cursos gratuitos para os candidatos, com início das aulas a partir do dia 17 deste mês.

O resultado final será divulgado no dia 18 de janeiro de 2023.

Professor Visitante no Exterior

Dois dos editais abertos oferecem bolsas para professores da Ufba realizarem pós-doutorado no exterior, sendo um edital para concessão de bolsas para professor visitante no Exterior Júnior - com o doutorado obtido há no máximo dez anos (edital n.º 004/2022); e professor visitante Sênior - com doutorado obtido há mais de 10 anos (edital n.º 005/2022).

Esses editais têm como objetivo promover a mobilidade de docentes da Ufba para instituições de ensino superior no exterior; consolidar e promover parcerias internacionais; e estimular a formação de redes de pesquisa internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção intelectual (bibliográfica, artística e/ou tecnológica) vinculadas à pós-graduação.

Atração de pós-doutorandos

Outro edital (n.º 006/2022) foi lançado com o propósito de atrair pós-doutorandos com experiência acadêmico-científica no exterior, para atividade de pesquisa e/ou docência, por um período mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses, para atuar nos programa de pós-graduação da Ufba participantes do PrInt.

O período de inscrições para esses editais seguirá entre os dias de 14 de outubro e 14 de novembro. O resultado final será publicado no dia 13 de dezembro de 2022.