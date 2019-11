Ufba realiza primeiro seminário sobre derramamento de óleo no litoral

O vazamento de óleo que polui o litoral nordestino desde setembro, com registros de manchas recentes também na região Sudeste, será tema de um seminário promovido por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) nessa quinta-feira (21).

O I Seminário da UFBA sobre o Derramamento de Petróleo no Litoral Brasileiro, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação, ocorrerá no auditório de Videoconferências do Instituto de Geociências, no campus de Ondina, a partir das 14h.

O objetivo do evento, segundo os organizadores, é facilitar a troca de informações e fomentar a colaboração entre pesquisadores que, desde os primeiros momentos, se engajaram no esforço de determinar a origem do óleo derramado e orientar acerca das medidas a serem tomadas para mitigar os estragos dele decorrentes.

Os pesquisadores que participarão dos debates atuam em várias áreas do conhecimento e passaram a se reunir num fórum de discussão dos diversos aspectos envolvidos na questão do derramamento de óleo.

Na ocasião, alguns dos pesquisadores baianos – que atuam em várias áreas do conhecimento e passaram a discutir o problema após a Ufba criar um fórum sobre o tema – apresentarão o quadro atual do derramamento e discutirão os principais aspectos do problema.

A proposta também prevê a análise de possíveis impactos ambientais (ameaça às reservas biológicas ou áreas de preservação), de saúde pública (perigo de contaminação por contato pelas equipes de voluntários e na alimentação da população) e ainda das implicações sociais e econômicas nas áreas afetadas.

Confira os temas e os respectivos pesquisadores que participarão dos debates: