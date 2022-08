UFRB abre seleção para 651 vagas em 40 cursos de graduação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com 651 vagas abertas em 40 cursos de graduação. As vagas estão distribuídas entre os campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus e são referentes ao semestre 2022.1.

De acordo com a instituição, para concorrer, os únicos critérios são: ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 a 2021, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a provas e a redação.

As inscrições estão abertas até quinta-feira (11). Os candidatos devem preencher corretamente o formulário de inscrição com os dados pessoais e escolher o curso e a modalidade de vaga no site de processos seletivos da universidade. O resultado será divulgado na sexta-feira (12).

O início das aulas para o semestre 2022.1 está previsto para o dia 29 de agosto, em formato presencial.