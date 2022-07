UFRB abre seleção para 82 vagas de aluno especial de graduação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu processo seletivo para aluno especial dos cursos de graduação da instituição, para ingresso no semestre 2022.1.b São oferecidas 82 vagas para nove cursos de graduação da UFRB. Os cursos com vagas para alunos especiais são Agroecologia, Biologia, Zootecnia, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, no Campus Cruz das Almas; Artes do Espetáculo e Produção Musical, no Campus Santo Amaro; e Educação do Campo: Ciências da Natureza e Engenharia de Produção, no Campus Feira de Santana.

As inscrições dos interessados podem ser feitas no período de 27 de julho a 1º de agosto, por meio do site de Processos Seletivos da UFRB, anexando a documentação exigida no Edital Nº 35/2022. O aluno especial é aquele vinculado exclusivamente a um ou mais componentes curriculares e não a um determinado curso de graduação da instituição. As aulas do semestre 2022.1 estão previstas para iniciarem dia 29 de agosto.